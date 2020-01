Visegrad Film Forum 2020 predstaví oceňovaných profesionálov z celého sveta

Odpovede nielen na tieto otázky vám prídu odhaliť uznávaní svetoví filmári, ktorí spolupracovali so svetovými režisérmi, akými sú Jarmusch, Trier, Polanski, či participovali na tvorbe populárnej TV show Priatelia. Neformálne prednášky a projekcie snímok filmových profesionálov budú súčasťou deviateho ročníka Visegrad Film Forum, ktoré prebieha v dňoch od 10. do 14. marca na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

„Film je kolektívne dielo a aby mohol vzniknúť, režisér potrebuje mať okolo seba spolupracovníkov, ktorým môže dôverovať. Visegrad Film Forum sa dlhodobo zameriava na prezentáciu aj takýchto filmárov a snaží sa poukázať postupy a princípy ich spolupráce medzi ostatnými členmi štábu,“ vysvetľuje riaditeľ podujatia Jakub Viktorín. Práve na to sa sústreďuje program, ktorý okrem filmových projekcií prináša aj prednášky renomovaných filmárov.

Aká je rola producenta v nezávislom filme?

Producent Jim Stark pomohol mnohým kultovým nezávislým filmom a režisérom vyjsť na svetlo sveta. Na začiatku svojej kariéry spolupracoval s režisérom Jimom Jarmuschom na filmoch Mimo zákon (1986), Tajuplný vlak (1989), Noc na zemi (1991) a produkoval aj dve krátke poviedky pre film Káva a cigarety (1986). Ďalej spolupracoval na snímkach ako La Gomera (2019), ktorá bola nominovaná na Zlatú palmu v Cannes, a na filme Foxtrot (2019), ktorý získal Strieborného leva v Benátkach.

Ako vytvoriť ikonické kostýmy postáv?

Zo Spojených štátov príde na VFF prednášať aj kostymérka Debra Mcguire, tri krát nominovaná na Primetime Emmy Awards. Je známa najmä vďaka svojej dlhoročnej práci na legendárnom televíznom seriáli Priatelia (1994 – 2004). Okrem toho navrhovala kostýmy aj pre úspešné TV seriály ako Heroes (2006 – 2010) alebo New Girl (2011 – 2019), ale aj pre filmy Ted (2012) a 40 rokov panic (2005).

Dialóg s divákmi

Prácu strihačky Molly Malene Stensgaard môžu diváci poznať najmä z filmov dánskeho režiséra Larsa Von Triera. Do kín spoločne priniesli filmy, ktoré nesú prvky manifestu Dogma 95. Sú to The Idiots (1998), Tanečnica v tme (2000), Dogville (2003) a Manderley (2005). Pracovala s ním aj na sci-fi melodráme Melanchólia (2011), ktorá jej priniesla nomináciu za najlepší strih na cenách Európskej filmovej akadémie. S Trierom pracovala aj na ďalších filmoch, ktoré rezonovali po celom svete. Boli to kontroverzné snímky Nymfomanka (2013) a nedávno uvedený film Jack, ktorý stavia dom (2019).

Práca s obrazmi, ktoré dotvárajú film

Poľský kameraman Pawel Edelman je známy hlavne z filmov poľského režiséra Andrzeja Wajdu, ale vďaka jeho spolupráci s Romanom Polanskim. Na konte má nominácie na Oscara, ale aj britskú BAFTU. Pracoval na filmoch ako Pianista (2002), Katyň (2007), ale aj Oliver Twist (2005), či Všetci kráľovi muži (2006).

Čo je to Visegrad Film Forum?

Visegrad Film Forum počas piatich dní znova ponúkne bohatý audiovizuálny program, zložený z prednášok a premietaní sprevádzaných diskusiami s renomovanými hosťami. Okrem toho nás čaká predstavenie študentských projektov našich partnerských filmových škôl. V diskusiách nasledujúcich po filmoch budú študenti debatovať nielen o filmoch, ale aj o podmienkach v akých filmy vznikali a o systém výučby na ich školách. Tento rok pozvanie na podujatie prijali študenti z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Arménska, Maroka, Českej republiky, Maďarska a Poľska.