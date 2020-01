Vedci vytvorili prvé biologické roboty, ktoré sa dokážu pohybovať aj uzdravovať

Nové formy života

Objavili ich samoliečiacu schopnosť

Šetrné k prostrediu a bezpečné pre ľudí

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americkí vedci vytvorili prvé biologické roboty, ktoré sa dokážu samostatne pohybovať a dokonca i uzdraviť. Použili pri tom kmeňové bunky africkej žaby pazúrnatky vodnej (Xenopus laevis), po ktorej dostali tieto drobné stroje meno xenoboty. Informuje o tom spravodajská televízia CNN.Xenoboty sú dosť malé na to, aby dokázali putovať v ľudskom tele - merajú menej ako milimeter. Dokážu sa samostatne pohybovať, vydržať týždne bez potravy a spolupracovať v skupinách. Sú to "celkom nové formy života", tvrdí University of Vermont, ktorej vedci spolupracovali na výskume s Allen Discovery Center pri Tufts University.Výskum čiastočne financovala aj federálna Agentúra pre výskum pokročilých obranných projektov, ktorá dohliada na vývoj technológií pre vojenské účely.Vedci pri výskume, ktorého výsledky publikovali v odbornom periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences, použili kmeňové bunky zo žabích embryí a nechali ich inkubovať. Neskôr ich rozrezali a vytvarovali do špecifických, "dosiaľ v prírode nevidených", foriem, ktoré navrhol superpočítač, uvádza vo svojom stanovisku University of Vermont.Bunky začali samostatne fungovať, kožné bunky sa spojili a vytvorili štruktúru, srdcové bunky zase pulzovali a umožnili robotom samostatne sa pohybovať. Výskumníci dokonca objavili ich samoliečiacu schopnosť, keď do jedného xenobota zarezali a on sa sám uzdravil a pohyboval sa ďalej."Sú to nové žijúce stroje. Nie sú to tradičné roboty ani známy živočíšny druh. Je to nová trieda artefaktu: žijúci programovateľný organizmus," vyjadril sa jeden z vedúcich výskumníkov z University of Vermont Joshua Bongard.Bioroboty sú vopred naplnené vlastným zdrojom potravy z lipidov a bielkovín, čo im umožňuje žiť trochu dlhšie ako týždeň. Nemôžu sa však množiť ani vyvíjať. V prostrediach bohatých na živiny sa ich životnosť môže predĺžiť na niekoľko týždňov.Xenoboty sú odlišné od tradičných robotov vytvorených z plastu a kovov, ktoré sa časom rozpadnú. Vyzerajú ako ružové pohybujúce sa guľôčky a dokážu veci, ktoré tradičné roboty nedokážu, pričom sú tiež šetrné k životnému prostrediu a bezpečné pre ľudské zdravie.Mohli by sa využívať pri aplikovaní liečiv do ľudského tela, ale napríklad aj pri zbieraní mikroplastov v oceánoch či pri čistení rádioaktívneho odpadu. Tiež by mohli poslúžiť pri výskume buniek a pomôcť tak pokroku v oblasti ľudského zdravia a dlhovekosti."Ak by sme mohli vytvoriť 3D biologickú formu na požiadanie, mohli by sme opraviť vrodené chyby, preprogramovať nádory na normálne tkanivo, regenerovať po traumatickom zranení alebo degeneratívnej chorobe a poraziť starnutie," uvádzajú tvorcovia xenobotov na svojej webstránke.