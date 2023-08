Viskupič by v prípade úspechu poslanecký mandát neprevzal, napriek tomu má v OĽaNO svojich favoritov

Voliči rozhodnú, kto bude na čele

Kto získa dôveru voličov?











7.8.2023 (SITA.sk) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja a päťka na kandidátke koalície OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia Jozef Viskupič v prípade úspechu v septembrových parlamentných voľbách mandát poslanca Národnej rady SR neprevezme. Svojou účasťou na kandidátke chce podľa neho podporiť súťaž o to, kto bude hnutie OĽaNO viesť v budúcnosti.„Cítim, že Slovensko aj hnutie OĽaNO sú na križovatke, účasťou na volebnej kandidátke riešim skôr otázku na voličov OĽaNO, či má hnutie viesť do budúcna Igor Matovič , alebo ponúknutá alternatíva Erika Jurinová . Moje krúžky by mali dať odpoveď na túto otázku, ja podporujem Eriku Jurinovú,“ povedal pre agentúru SITA Viskupič, ktorý bol pri zrode OĽaNO spoločne s Matovičom, Jurinovou a Martinom Feckom. Matovič pri predstavovaní kandidátnej listiny s hnutím OĽaNO a priatelia uviedol, že voliči sa vo voľbách môžu rozhodnúť, kto bude viesť hnutie, pričom rozhodovať sa bude medzi ním a Jurinovou.„Kto získa viac krúžkov, väčšiu dôveru od našich voličov, ten bude budúcim predsedom nášho hnutia," vyhlásil Matovič a dodal, že to je demokratickejšie, než keď o predsedovi hlasujú členovia hnutia. Jednotkou na kandidátke koalície s OĽaNO a priatelia je Erika Jurinová, Igor Matovič kandidátku s číslom 150 uzatvára.Viskupič sa začiatkom roku 2018, krátko po tom, ako sa stal trnavským županom, zložil mandát poslanca Národnej rady SR, rovnaký krok urobila aj jeho žilinská kolegyňa Erika Jurinová.