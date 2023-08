Stačilo Žilinkovania, hovorí Šeliga po zrušení Kaliňákovho obvinenia a využitie 363-ky kritizuje aj SaS

Paragraf 363 už mohol byť upravený

Žilinka ako atómový kufrík

7.8.2023 (SITA.sk) - Využitie paragrafu 363 pri Robertovi Kaliňákovi je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) neprijateľným zásahom do dôvery v spravodlivosť. Liberáli si myslia, že je to predzvesť toho, čo Slovensko čaká v prípade volebného víťazstva strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Uviedli to vo svojom stanovisku k zrušeniu Kaliňákovho obvinenia paragrafom 363. Ako uviedla tímlíderka SaS pre spravodlivosť Mária Kolíková , predmetný paragraf mohol byť už v súčasnosti zúžený."Návrh však neprešiel do druhého čítania kvôli jednému hlasu, a to hlasu poslanca OĽANO," komentuje Kolíková.Liberáli majú úpravu paragrafu 363 aj v programe. "Tak, aby generálny prokurátor jednoznačne nemal možnosť negatívne a rozsiahlo zasahovať do vyšetrovania. Uvedené ustanovenie by malo smerovať skôr k otváraniu trestných káuz tak, aby sa vyšetrovali a nie tak, aby sa rušili a zastavovali," vysvetľuje poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS)."Súd má rozhodnúť o podozrení Roberta Kaliňáka z korupcie, ak to tak príslušný prokurátor vidí. Tak to malo byť v záujme spravodlivosti nielen v tomto, ale aj iných prípadoch. Generálny prokurátor nemá možnosť riadne a dôsledne vyhodnotiť to, čo môže urobiť súd," uzavrela Kolíková.Musí vzniknúť silná demokratická vláda bez Smeru-SD a Hlasu-SD , ktorá bude schopná reformovať prokuratúru a nerozháda sa po prvej koaličnej rade. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga Demokrati ) na sociálnej sieti. Reagoval tak na zrušenie obvinenia exministrovi vnútra Kaliňákovi."Generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho námestníci každý deň potvrdzujú potrebu reformy generálnej prokuratúry. Ak by niekto povedal, že Žilinka je Ficov, Kaliňákov a Gašparov atómový kufrík, súhlasím s ním," vyhlásil Šeliga a doplnil, že strana Demokrati má pripravenú reformu prokuratúry."363 zrušiť, sovietsky model prokuratúry zrušiť. Musíme posilniť zodpovednosť prokurátorov a otvoriť prokuratúru verejnej kontrole. V skratke - stačilo Žilinkovania," dodal Šeliga.