13. apríla 2026

Viskupič z liberálov kandiduje za starostu v Šúrovciach, funkciu by vykonával za minimálnu mzdu


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Platy starostov podpredseda SaS Trnavský kraj

Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič oznámil, že ...



13.4.2026 (SITA.sk) - Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič oznámil, že bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať na post starostu obce Šúrovce v okrese Trnava. Obyvateľom chce ponúknuť konkrétne kroky, ktoré zlepšia fungovanie obce a kvalitu života v Šúrovciach.

Systém dobrého hospodára


Jedným z týchto krokov má byť online prenos z rokovania obecného zastupiteľstva, ďalším diskusia obyvateľov o konkrétnom bode pred hlasovaním, nie až v závere rokovania zastupiteľstva. Viskupič na sociálnej sieti pripomenul, že ako poslanec parlamentu by pre obec ušetril 60 tisíc eur ročne, pretože funkciu starostu by podľa zákona vykonával za minimálnu mzdu.

Využiť by chcel potenciál Váhu, ktorý označil za zabudnutý klenot Šúroviec. Za veľkú výzvu označil vybudovanie zdravotného strediska a zabezpečenie dostupnej a kvalitnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre každého od detí po seniorov.

Komunálna „politika" nie je o politike, ale o službe občanom. V Šúrovciach žijem celý život a som pripravený urobiť maximum pre našu obec a pre našich občanov. Neponúkam veľké sľuby. Ponúkam jednoduchý princíp: obec sa má riadiť systémom dobrého hospodára. Teda míňať len toľko, na čo máme. Každé minuté euro musí mať svoj zmysel,“ uviedol 48-ročný Viskupič, ktorý patril k zakladateľom strany Sloboda a Solidarita.


Starostkou Šúroviec je tretie volebné obdobie Žaneta Gogolová. Marián Viskupič je aktuálne nielen poslancom Národnej rady SR, ale aj Trnavského samosprávneho kraja a obecného zastupiteľstva.




Zdroj: SITA.sk - Viskupič z liberálov kandiduje za starostu v Šúrovciach, funkciu by vykonával za minimálnu mzdu © SITA Všetky práva vyhradené.

