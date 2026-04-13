|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aleš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. apríla 2026
Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odmietol vinu, pred súdom nebude ani vypovedať – VIDEO
V kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025 v pondelok obžalovaný Samuel S. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) ...
Zdieľať
13.4.2026 (SITA.sk) - V kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025 v pondelok obžalovaný Samuel S. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku odmietol vinu. Na začiatku pojednávania pritom prejavil záujem o uzavretie dohody o vine a treste, podľa prokurátora však na to neboli splnené podmienky.
Tie totiž zahŕňajú priznanie a uznanie viny, pričom Samuel S. podľa prokurátora vinu v prípravnom konaní neuznal. Obžalovaný zároveň pred súdom uviedol, že v tejto fáze konania nebude vypovedať a urobí tak až po vykonaní dokazovania. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal v tejto veci na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy. Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť.
Neskôr, 16. januára 2025 mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom.
Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Obhajca obžalovaného v reakcii povedal, že jeho klient popiera, že by vopred naplánoval vraždy, a smrť poškodených bola výsledkom „bezprostrednej dynamiky situácie“. Nôž si podľa neho zaobstaral preto, že zvažoval samovraždu. „Obhajoba teda spochybňuje právnu konštrukciu obžaloby,“ uviedol advokát s tým, že jednotlivé skutky je potrebné posudzovať oddelene. Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári tohto roku informoval, že spis pripojený k obžalobe týkajúcej sa vražedného útoku pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých posudkov, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odmietol vinu, pred súdom nebude ani vypovedať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obžalovaný nebude vypovedať
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Viskupič z liberálov kandiduje za starostu v Šúrovciach, funkciu by vykonával za minimálnu mzdu
Viskupič z liberálov kandiduje za starostu v Šúrovciach, funkciu by vykonával za minimálnu mzdu