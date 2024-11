Visolajský: Počet výpovedí lekárov pribúda, aktuálne ich je vyše 3200

Výpovede lekárov pribúdajú, aktuálne ich je vyše 3200. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Ozrejmil, že lekárski odborári sú pripravení riešiť veci za rokovacím stolom, avšak vláda ani Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ich v týchto dňoch zatiaľ ohľadom stretnutia nekontaktovali. Rezort uviedol, že rokovania budú pokračovať.





"Pán minister ani vláda nás zatiaľ neoslovili, napriek tomu, že od začiatku hovoríme, že chceme problémy riešiť za rokovacím stolom a nie výpoveďami. Podceňovaním ani útokmi túto krízu ministerstvo ani vláda nevyrieši," skonštatoval Visolajský. Lekári podľa jeho slov žiadajú len to, aby vláda konečne riešila kolabujúce zdravotníctvo, "ktoré na Slovensku neslúži pacientom, ale finančným skupinám".Rezort zdravotníctva na margo aktuálnej situácie uviedol, že rokovania so zástupcami Lekárskeho odborového združenia budú pokračovať. "MZ SR bude o nich včas informovať," uviedli z komunikačného oddelenia ministerstva.Lekári z nemocníc po celom Slovensku minulý týždeň začali podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ-om podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.