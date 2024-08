Víťaz dramatického behu na sto metrov Noah Lyles chce z Paríža ešte dve medaily

Atletická veľmoc

Carl Lewis má z triumfu tiež radosť

5.8.2024 (SITA.sk) - Americký šprintér Noah Lyles, ktorý triumfoval v dramatickom nedeľňajšom finále behu na 100 m na OH 2024 v Paríži , povedal, že sa po zisku prvého olympijského zlata v kariére, maximálne koncentruje na ďalšie dve disciplíny. Dvadsaťsedemročného rodák z Floridy čaká ešte finále behu na 200m a štafeta 4x100 m.„Na dvojstovke by som chcel raz prekonať svetový rekord Usaina Bolta. Aktuálne má hodnotu 19,19 s ,“ uviedol Lyles pre americkú televíziu FOX News.Spojené štáty americké považované za atletickú veľmoc čakali na zisk zlatej medialy v najsledovanejšej disciplíne hier 20 rokov a to v mužskej i ženskej kategórii. Až do nedele bol posledným americkým víťazom „stovky“ Justin Gatlin.“Verím, že som to, čo som predviedol na stovke nebola tá posledná dobrá vec v Paríži. Mám tu ešte ďalšiu prácu,“ doplnil excentrický Američan.To, že Lyles je extrémne rýchly už športový svet zistil, no málokto vie o problémoc, ktoré sprevádzajú jeho kariéru.„Mám astmu, rôzne alergie, poruchu pozornosti, dyslexiu, depresie a stavy úzkosti. Ale to, čo človek má, nedefinuje to, čím sa môže stať,“ uviedol šprintér, ktorý uspel na stovke časom 9,79 s.Z triumfu amerického atléta mal radosť aj jeho krajan a jedna z najväčších legiend tohto športu Carl Lewis . Ten v rozhovore pre televíziu FOX News povedal, že Lylesova výhra môže mať výrazne pozitívny vplyv na celú americkú atletickú scénu.„Myslím si, že svetová atletika je na tom oveľa lepšie, keď má superhviezdu. Noah má všetky predpoklady na to, aby sa ňou stal. Má správnu povahu, ktorú ľudia radi nasledujú. Je to momentálne najrýchlejší človek na svete, takže by mal byť obdivovaný a nasledovaný. Pre tento šport je lepšie, keď je niekto dominantný, ako keď sa víťazstvá delia medzi viacerých. Tento šport potrebuje hviezdu a ikonu. Niekto s tým nemusí súhlasiť, ale je to tak,“ povedal aktuálne 63-ročný majiteľ deviatich olympijských medailí.