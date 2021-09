Víťazi Slovak Press Photo 2021 sú už známi, v jubilejnom ročníku prevládala najmä jedna téma (video)

Porotcovia boli s fotografiami spokojní

Hlavnú cenu vyhral študent zo Žiliny

Fotky Bratislavy z vtáčej perspektívy





Výsledky súťaže Slovak Press Photo 2021



Samostatná fotografia:

1. miesto: Daniel Stehlík – #SpoločnáZodpovednosť (zo série), študent

Finalista: Tomáš Benedikovič – Ukradnutý 17. November (zo série), Denník N



Séria:

1. miesto: Branislav Račko – Protest, profesionálny fotograf, Nový čas

Finalisti: David Ištok – Ďalší rozsudok, profesionálny fotograf, aktuality.sk;

Michal Hanko – Vládnutie, profesionálny fotograf, Nový čas



REPORTÁŽ



Samostatná fotografia:

1. miesto: Tomáš Benedikovič – Covid 19, Denník N

Finalisti: Michal Burza – S alebo na, voľný fotograf;

Gábor Nászaly – The crypt of Miklóssy family, voľný fotograf



KAŽDODENNÝ ŽIVOT (medzinárodná kategória)



Samostatná fotografia:

1. miesto: Simon Moricz-Sabjan – Online New Year’s Eve, profesionálny fotograf

Finalisti: Rudolf Baranovič – V meste sa žije aj počas covidu (zo série), voľný fotograf;

Matej Kalina – Skúška demokracie (zo série), profesionálny fotograf, News and Media Holding



Séria:

1. miesto: Simon Moricz-Sabjan – The New Norm, profesionálny fotograf

Finalista: Jindřich Buxbaum – Obřízka Circumcision, voľný fotograf



PORTRÉT



Samostatná fotografia:

Finalisti: Richard Dömös – Miestnosť (zo série), profesionálny fotograf;

Tomáš Benedikovič – Kočner, Denník N;

Michal Burza – Prvá línia (zo série), voľný fotograf



Séria:

1. miesto: Richard Dömös – Testovanie, profesionálny fotograf

Finalista: Boris Németh – Zaskočený večnosťou; Život v čase pandémie, profesionálny fotograf, .týždeň



ŠPORT



Samostatná fotografia:

Finalisti: Richard Dömös – Fontána, profesionálny fotograf;

Michal Svítok – Sústredenie, profesionálny fotograf, TASR;

Martin Baumann – Zlatý rekord (zo série), profesionálny fotograf, TASR



Séria:

Finalista: Filip Nagy – F1 Roadtrip (zo série), profesionálny fotograf



SVET UMENIA A KULTÚRY



Samostatná fotografia:

1. miesto: Tomáš Hrivňák – Je to len skúška, študent

Finalisti: Jozef Marčinský – Besy (zo série), profesionálny fotograf;

Michal Augustini – Sgt Culpepper (zo série), voľný fotograf



Séria:

1. miesto: Vanda Mesiariková – Nočné mapy, profesionálny fotograf

Finalista: Rudolf Baranovič – Posledné zábery maestra Milana Lasicu z divadla L+S, voľný fotograf



PRÍRODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Samostatná fotografia:

1. miesto: Tomáš Benedikovič – Test (zo série), profesionálny fotograf, Denník N

Finalisti: Libor Trško – (ne)svätí (zo série), voľný fotograf;

Jozef Jakubčo – Tornádo na Morave (zo série), profesionálny fotograf, SME



Séria:

1. miesto: Robert Barca – Tornádo spôsobilo vážne škody na Morave, voľný fotograf

Finalisti: Peter Korček – Stromy v meste, profesionálny fotograf



ŠTUDENTI A MLADÍ FOTOGRAFI DO 26 ROKOV (medzinárodná kategória)



Samostatná fotografia:

1. miesto: Natália Dominiková – STAY IN TOUCH (zo série), študentka

Finalisti: Tomáš Hrivňák – Prváci zo zemplínskych osád (zo série), študent Štefan Straka – Východ od východu (zo série), študent



Série:

1. miesto: Eszter Asszonyi – Transition, voľný fotograf

Finalisti: Dominika Körtvélyesiová – Negatívny certifikát, voľná fotografka;

Katarzyna Ślesińska – Fantastické zvieratá a ako ich pohladkať, študentka



DLHODOBÝ DOKUMENT (medzinárodná kategória)



1. miesto: Simon Moricz-Sabjan – The Borsos Family, profesionálny fotograf

Finalisti: Michal Babinčák – Gypsies, voľný fotograf;

Ondrej Čechvala – Vykorenenosť, profesionálny fotograf



GRANT BRATISLAVY



Matej Kalina – Tapiola na Dunaji, profesionálny fotograf, News and Media Holding



MLADÝ TALENT ROKA



Natália Dominiková – STAY IN TOUCH, študentka



GRAND PRIX



Daniel Stehlík – #SpoločnáZodpovednosť, študent



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - V desiatom ročníku Slovak Press Photo 2021 dominovala téma pandémie COVID-19. Súťažiaci však vo svojich dielach zachytili aj sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.Ako informovala Jana Garvoldtová zo Slovak Press Photo, slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v piatok 24. septembra 17:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.Vernisáž sa začne o 18:15 na Vajanského nábreží v Bratislave. Verejnosti bude bezplatne prístupná od 25. septembra do 30. októbra. Do súťaže sa registrovalo 157 fotografov, ktorí spolu zaslali 1 322 snímok, z toho bolo 146 sérií.Medzinárodná päťčlenná porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v deviatich súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry a v medzinárodných kategóriách Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument a Každodenný život. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka. Osobitnou kategóriou v Slovak Press Photo je Grant Bratislavy.O víťazoch rozhodla porota v polovici augusta. Predsedom poroty bol profesionálny fotograf a spoluzakladateľ fotoagentúry NOOR Kadir van Lohuizen z Holandska. O súťažných fotografiách rozhodoval aj zakladateľ a riaditeľ Nadácie afrických výtvarníkov Azu Nwagbogu z Nigérie, držiteľ ocenenia World Press Photo a fotoreportér Českej tlačovej kancelárie Roman Vondrouš, fotograf a vysokoškolský pedagóg Jindřich Štreit a fotografka a pedagogička, ktorá je zároveň aj garantom projektu, Jana Hojstričová.Porotcovia vyjadrili veľkú spokojnosť s medzinárodnými kategóriami Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a Dlhodobý dokument, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.Hlavnú cenu súťaže Grand Prix získal za fotografiu #SpoločnáZodpovednosť študent Daniel Stehlík zo Žiliny, ktorý zachytil zdravotníkov v ochranných odevoch v provizórne postavenom stane počas pandémie koronavírusu.„Aj na Slovensku je evidentný celosvetový trend nástupu novej generácie fotografov, ktorých pohľad a vnímanie reality bežných dní je značne odlišný od toho, na čo ste doteraz boli zvyknutí. Musíme si uvedomiť, že samotný svet fotografie sa mení. Prechádzame od aktualít k rozprávaniu hlbších príbehov. Fotografia je vizuálnym dôkazom toho, o čom sa hovorí,“ zhodnotil predseda poroty. Podľa neho fotografia môže byť dôkazom, že niečo je skutočné a naozaj sa to deje.Osobitnú cenu, Grant Bratislavy 2021, získal Matej Kalina z News and Media Holding za sériu fotografií Tapiola na Dunaji, v ktorej zachytil hlavné mesto z vtáčej perspektívy.„Projekt sa snaží vzbudiť povedomie o kvalite života a možnostiach, ktoré svojim návštevníkom a obyvateľom ponúka hlavné mesto. Bratislava je často vykresľovaná ako betónová džungľa, pričom tieto fotografie dokazujú, že vo veľkej miere je opak pravdou,“ vysvetlila porota dôvod svojho výberu. Víťaz získava 2 000 eur na ročnýprojekt zameraný na nafotenie zmien v Bratislave.Garvoldtová doplnila, že výstavu fotografií víťazky ročného projektu Grant Bratislavy 2020, Jany Šantavej, na tému Bratislava mesto nových začiatkov, si bude môcť verejnosť bezplatne pozrieť od 24. septembra do 30. októbra 2021 na Komenského námestí, za starým Slovenským národným divadlom v Bratislave.