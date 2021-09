Dorota Nvotová vydáva nový album Ten

Hudobníčka, spisovateľka a cestovateľka Dorota Nvotová vydáva po troch rokoch svoju šiestu štúdiovú nahrávku s názvom Ten. Vznikala v časoch náročných pre kultúru a mnohé ďalšie odvetvia. Kríza však niekedy môže mať aj pozitívne účinky, obzvlášť, keď ide o ľudskú kreativitu. Pôvodne to mala byť len jedna pesnička, nakoniec je z toho nový album. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.





Celý proces sa začal minulý rok pri pesničke Tabak, ktorá bola Dorotiným vyrovnaním sa s otcovou smrťou a zároveň darom od dcéry k 20. výročiu absencie Jara Filipa.„Nemali sme peniaze na nahrávanie, ale povedala som si, že jednu pesničku nejako zvládneme. Prišli sme do štúdia, kde som predtým nahrávala audioknihu Fulmaya a veľmi sme si sadli so zvukárom Majom Džubákom. Zavolala som Tomáša Slobodu, či by to neprodukoval. Ako sme nahrávali, zbadala som magnetofónový pás Revox. Vravím si - Bože, keby sme to tak mohli točiť na pás. Tomáš s Majom povedali, že natočme,“ začína svoje rozprávanie Dorota Nvotová.V tom čase bola kultúra utlmená a zháňanie financií na celý album počas krízy sa zdalo nereálne. Dorota prišla s nápadom na platformu - kúp si pesničku na album, niečo ako crowdfunding. Zafungovalo to okamžite a za dva týždne bolo vypredané. Dokonca vznikol wishlist na ďalšie skladby do budúcnosti.„Dalo nám to obrovskú slobodu. Kvôli pandémii neboli ani koncerty, takže sme mali úplný kľud na nahrávanie. Komponovala som za pochodu. Nemali sme ani jednu skúšku, všetko sa tvorilo priamo v štúdiu,” približuje Nvotová.Album Ten má desať skladieb a je z neho cítiť, že vznikal bez stresu, s radosťou a bez akéhokoľvek kalkulu. Hudba občas dostáva až filmovú atmosféru a necháva priestor na predstavivosť. Pomáha jej tiež neopakovateľnosť analógového záznamu. Základ v zostave bubny, basa a klavír sa natáčal na pás do jednej stopy. Naživo ako na koncerte, bez slúchadiel a ideálne bez chyby.V trackliste tiež nechýba jeden z posledných textov Milana Lasicu k pesničke V daždi. Skladba Lúzer je zase dialógom o chlapoch medzi Dorotou a jej mamou, herečkou Annou Šiškovou.Nová štúdiovka Ten vychádza 24. septembra vo vydavateľstve Slnko Records. Na konci septembra s ňou Dorota Nvotová vyráža na desaťkoncertné turné, ktoré začína 1.októbra v Martine a ukončí 24.októbra v Prešove.V daždi lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=rejI_0oX_5Y