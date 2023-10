Víťazky Miss Slovensko sa zúčastnia na troch svetových súťažiach, predvedú sa v národných odevoch (video)

Puhová si odev sama navrhla

Symbol pôvabu a krásy OSN

Dievčatá finišujú s prípravami

26.10.2023 (SITA.sk) - Víťazky Miss Slovensko idú do sveta. Tri dievčatá budú reprezentovať Slovensko na troch rôznych svetových súťažiach na troch svetových kontinentoch, a to v Amerike, v Ázii a v Afrike.Miss Universe Slovakia 2023 Kinga Puhová vycestuje na súťaž Miss Universe 2023 do mesta San Salvador. Finále sa uskutoční 18. novembra. II Vicemiss Slovensko 2023 sa zúčastní na svetovej súťaži Miss Intercontinental 2023.Pocestuje tak do egyptského Sharm El Sheikhu, kde sa finále súťaže koná 15. decembra. Víťazka Miss Slovensko 2023 Sophia Hrivňáková pôjde na prestížnu súťaž Miss World 2023/2024 do indického Dillí. Finále Miss World sa uskutoční 2. marca 2024.22-ročná Kinga Puhová sa na súťaži Miss Universe predvedie v národnom odeve, ktorý si sama navrhla. Jeho dizajn je nielen majstrovským dielom, ale aj stelesnením udržateľnej módy. Prvky odevu boli starostlivo vybrané, od ekologickej látky až po remeselné spracovanie.„Môj odev symbolizuje Žitný ostrov, odkiaľ pochádzam. Je to kombinácia tradičných a moderných prvkov. Hlavným prvkom je koruna, ktorá je vyrobená z obilia. Spája v sebe ženskosť, tradíciu a eleganciu ale je symbolom aj silnej modernej ženy," popísala Puhová. Ako dodali organizátori.Miss Universe je globálna inkluzívna organizácia, ktorá oslavuje všetky kultúry, pôvody a náboženstvá. Vytvára a poskytuje bezpečný priestor pre ženy.23-ročná Sonja Kopčanová sa zúčastní Miss Intercontintental, ktorá sa stala symbolom pôvabu a krásy OSN. Súťaž je známa ako prehliadka najvyrovnanejších a najúžasnejších žien sveta. Tento ročník je zameraný na úspešné ženy zo všetkých kontinentov.Sonja sa na súťaži predvedie v národnom kostýme z kolekcie Kruhy slovenskej módnej značky FakeFolk Michaely Hubert. Odev vypovedá o ženách v tradičnej ľudovej kultúre.Víťazka Miss Slovensko 2023 23-ročná Sophia Hrivňáková bude reprezentovať našu krajinu na Miss World. Hlavnou filozofiou súťaže sú ženy ako akombasádorky filantropie, charity a dobrovoľníckej činnosti na celom svete.Sophia v Indii predvedie aj národný odev, ktorým je dievčenský kroj z Očovej, konkrétnejšie staršiu verziu kroja zo začiatku 20. storočia. Tento odev je typický prekrásnymi výšivkami, ktoré sú ojedinelé a výnimočné technikou zhotovenia. Oblečenú bude mať aj modrotlačovú sukňu ozdobenú pestrofarebnou výšivkou.Ako informovali organizátori súťaže, dievčatá finišujú s prípravami, dokončujú posledné náležitosti a výbavu na vycestovanie do sveta.„Naše Miss sú ambiciózne, sebavedomé, ovládajú na vysokej úrovni cudzie jazyky, sú dokonale pripravené aj zabezpečené, v čom im pomohlo mnoho dobrých návrhárov a partnerských značiek," uviedli organizátori Miss Slovensko.Uzavreli s tým, že každá z dievčat je iná, má svoj osobitý štýl, vlastné predstavy a životné sny. Každá z nich je inšpiratívnou osobnosťou a snažia sa byť vzorom pre mladé dievčatá.