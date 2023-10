Zástupcovia Hamasu pricestovali do Moskvy, podľa hnutia Rusi vyjadrili podporu palestínskym právam

26.10.2023 (SITA.sk) - Zástupcovia palestínskeho militantného hnutia Hamas pricestovali do Moskvy. Oznámila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová , ale podrobnosti neuviedla. Rezort by však podľa jej slov mal detaily poskytnúť neskôr.Štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že delegáciu Hamasu vedie člen jeho politického krídla Músa abú Marzúk . Delegácia sa stretla s námestníkom ministra zahraničia Michailom Bogdanovom a diskutovali o vojne medzi Hamasom a Izraelom. Hamas tvrdí, že Bogdanov vyjadril podporu palestínskym právam a vyzval na prímerie v Pásme Gazy aj prístup pre humanitárnu pomoc.