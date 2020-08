Víťazný návrat Djokoviča po polročnej pauze, prekonal problémy s krkom a aj druhé kolo v New Yorku

Problémy s krkom

Postúpil aj Krajinovič

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Svetový tenista číslo jeden Novak Djokovič má za sebou víťazný návrat na súťažné dvorce po polročnej pauze spôsobenej koronavírusom , ale v 2. kole turnaja ATP v New Yorku to vôbec nemal jednoduché.Jeho súper Ričardas Berankis z Litvy v oboch setoch ako prvý brejkol svojho slávnejšieho súpera, ale napokon tesne podľahol 6:7 (2), 4:6. Zverenec Mariána Vajdu Gorana Ivaniševiča vylepšil svoju stopercentnú sezónnu bilanciu na 19:0. Zároveň vyhral osemnásty z ostatných devätnástich tajbrejkov, ktoré absolvoval.Sedemnásťnásobný grandslamový šampión sa z turnaja presunutého zo Cincinnati do New Yorku odhlásil zo štvorhry pre problémy s krkom, ale dvojhru ako bezprostrednú generálku pred US Open nechcel vynechať. Na konci prvého setu sa ocitol v opatere fyzioterapeuta Claya Snitemana. Počas ošetrenia mali obaja okuliare aj rúška na tvárach."Už sú to štyri dní, čo ma bolí krk. Zlepšuje sa to, hoci to ešte nie je ideálne. Uberá sa to však správnym smerom," povedal Novak Djokovič na tlačovej konferencii po zápase, cituje ho oficiálny web ATP. "Verím, že sa to neprepukne do zápalu po tomto zápasovom zaťažení. S fyzioterapeutom robíme všetko preto, aby sa tak nestalo," dodal 33-ročný Belehradčan.Djokovič sa dopustil siedmich dvojchýb a priznal, že problémy s krkom mali negatívny dopad na jeho hru najmä pri podaní."Obmedzovalo ma to. Urobil som priveľa dvojchýb, pritom som presne vedel, kde chcem servovať. Nemal som veľa možností vzhľadom na nepríjemnú situáciu, aká nastala. Výrazne mi však pomohol fyzioterapeut Clay, ktorý urobil maximum, aby som sa cítil lepšie. Beriem to ako prvý zápas po dlhom čase. Súper si počínal dobre, do loptičky udieral tvrdo a rýchlo," dokončil svoje hodnotenie srbský šampión, ktorý v júni tohto roku prekonal nákazu koronavírusom.Djokovič sa v roku 2018 práve triumfom v Cincinnati stal prvým tenistom v histórii, ktorý ovládol vo dvojhre všetkých deväť podujatí z prestížnej série ATP Masters 1000. Jeho súperom v 3. kole bude Američan Tennys Sandgren. Do tejto fázy turnaja postúpil aj Djokovičov krajan Filip Krajinovič.Nečakane hladko 6:2, 6:1 si poradil so svetovou trojkou Rakúšanom Dominicom Thiemom a v 3. kole sa predstaví aj premožiteľ Norberta Gombosa Márton Fucsovics.Maďarský tenista si poradil s favorizovaným Bulharom Grigorom Dimitrovom 7:5, 4:6, 6:2. "Môj súper nehral dobre, a tak som využil šancu. Vedel som, že uspejem len vďaka agresívnej hre a to som aj splnil," skonštatoval Krajinovič.