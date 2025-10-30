Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. októbra 2025

Víťazom holandských volieb je protiislamský Geert Wilders, ale vládu pravdepodobne nezostaví



Víťazom holandských parlamentných volieb po zrátaní 99,7 percenta hlasov je protiislamská Strana slobody PVV Geerta Wildersa. Veľmi tesne za ňou je centristická strana D66 ...



Zdieľať
netherlands_election_55569 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Víťazom holandských parlamentných volieb po zrátaní 99,7 percenta hlasov je protiislamská Strana slobody PVV Geerta Wildersa. Veľmi tesne za ňou je centristická strana D66 vedená 38-ročným Robom Jettenom. Rozdiel je však len niekoľko tisíc hlasov a voľby by mohli rozhodnúť hlasy prichádzajúce zo zahraničia poštou.


Definitívne výsledky volieb môžu byť známe až o niekoľko dní. Rob Jetten je však už teraz na ceste stať sa najmladším a prvým otvorene homosexuálnym premiérom Holandska, a to aj keby skončil druhý. Všetky hlavné strany totiž vylúčili spoluprácu s Wildersom.

Najpravdepodobnejšie je, že vládu zostaví „veľká koalícia“ centristickej D6, liberálnej VVD, stredopravicovej CDA a ľavicovej skupiny Zelení/Labouristi.

Holandsku určite potrvá nejaký čas, kým dosiahne stabilitu a vytvorí novú koalíciu,“ povedala pre agentúru AFP profesorka politológie na Leidenskej univerzite Sarah de Langeová.



Zdroj: SITA.sk - Víťazom holandských volieb je protiislamský Geert Wilders, ale vládu pravdepodobne nezostaví © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini sa zúčastnil na otvorení Generálnej konferencie UNESCO, rokoval aj s prezidentmi Uzbekistanu a Srbska – FOTO
<< predchádzajúci článok
Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 