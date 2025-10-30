|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
30. októbra 2025
Víťazom holandských volieb je protiislamský Geert Wilders, ale vládu pravdepodobne nezostaví
Víťazom holandských parlamentných volieb po zrátaní 99,7 percenta hlasov je protiislamská Strana slobody PVV Geerta Wildersa. Veľmi tesne za ňou je centristická strana D66 ...
Zdieľať
30.10.2025 (SITA.sk) - Víťazom holandských parlamentných volieb po zrátaní 99,7 percenta hlasov je protiislamská Strana slobody PVV Geerta Wildersa. Veľmi tesne za ňou je centristická strana D66 vedená 38-ročným Robom Jettenom. Rozdiel je však len niekoľko tisíc hlasov a voľby by mohli rozhodnúť hlasy prichádzajúce zo zahraničia poštou.
Definitívne výsledky volieb môžu byť známe až o niekoľko dní. Rob Jetten je však už teraz na ceste stať sa najmladším a prvým otvorene homosexuálnym premiérom Holandska, a to aj keby skončil druhý. Všetky hlavné strany totiž vylúčili spoluprácu s Wildersom.
Najpravdepodobnejšie je, že vládu zostaví „veľká koalícia“ centristickej D6, liberálnej VVD, stredopravicovej CDA a ľavicovej skupiny Zelení/Labouristi.
„Holandsku určite potrvá nejaký čas, kým dosiahne stabilitu a vytvorí novú koalíciu,“ povedala pre agentúru AFP profesorka politológie na Leidenskej univerzite Sarah de Langeová.
Zdroj: SITA.sk - Víťazom holandských volieb je protiislamský Geert Wilders, ale vládu pravdepodobne nezostaví © SITA Všetky práva vyhradené.
