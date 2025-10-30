|
Štvrtok 30.10.2025
Denník - Správy
30. októbra 2025
Pellegrini sa zúčastnil na otvorení Generálnej konferencie UNESCO, rokoval aj s prezidentmi Uzbekistanu a Srbska – FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok v uzbeckom Samarkande zúčastnil na otvorení 43. zasadnutia Generálnej konferencie
30.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok v uzbeckom Samarkande zúčastnil na otvorení 43. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO. Na okraj fóra absolvoval rokovania s prezidentmi Uzbekistanu a Srbska.
Bilaterálne stretnutie Pellegriniho s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom potvrdilo, že vzťahy medzi oboma krajinami majú dobrú dynamiku so širokým potenciálom na rozvoj hospodárskej spolupráce. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlavy štátov v diskusii nadviazali na Spoločnú deklaráciu o strategickom partnerstve, ktorá otvorila novú kapitolu vzájomných vzťahov.
Taktiež vyjadrili záujem pretaviť jej obsah do praktických krokov v oblasti priemyslu, jadrovej energetiky, vzdelávania, vodného hospodárstva i turizmu. Zhodli sa aj na posilnení kontaktov medzi univerzitami a kultúrnymi inštitúciami, ktoré predstavujú dôležitý most pre ďalší rozvoj bilaterálnych väzieb.
Prezident Pellegrini na rokovaní ocenil otvorený dialóg a vyjadril presvedčenie, že partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Uzbekistanskou republikou je založené na vzájomnej dôvere a opiera sa o širší rámec vzťahov medzi Európskou úniou a Uzbekistanom, ktorý vytvára nové možnosti pre investície, výskum či vzdelávacie výmeny.
S prezidentom Srbska Aleksandarom Vučićom diskutoval prezident o ďalšom posilnení nášho partnerstva v oblastiach energetiky, hospodárskeho rozvoja a spoločného príspevku k stabilite a prosperite regiónu. Prezidenti sa na rokovaní venovali aj postaveniu slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej prínosu k dobrým vzťahom medzi oboma krajinami. Naša hlava štátu zároveň potvrdila dlhodobú slovenskú podporu Srbsku v jeho úsilí o členstvo v Európskej únii.
Počas piatkového programu Pellegrini vystúpi s príhovorom v rámci všeobecnej politickej debaty 43. Generálnej konferencie UNESCO a bude rokovať s generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulay.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa zúčastnil na otvorení Generálnej konferencie UNESCO, rokoval aj s prezidentmi Uzbekistanu a Srbska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Partnerstvo založené na vzájomnej dôvere
Rokovanie s prezidentom Srbska
