Víťazom Rallye Veľký Krtíš sa stal tím ŠKODA Slovakia Motorsport

Martin Koči a Radovan Mozner ml. ovládli 11. Rallye Veľký Krtíš



Posádka tímu ŠKODA Slovakia Motorsport zaznamenala 7 najrýchlejších časov na ôsmich odjazdených rýchlostných skúškach



ŠKODA Fabia R5 obsadila prvé štyri miesta absolútneho poradia



25.9.2019 (Webnoviny.sk) -Tím ŠKODA Slovakia Motorsport je vďaka cennému víťazstvu na Rallye Veľký Krtíš opäť o krok bližšie k obhajobe majstrovského titulu. Na jedenástej rely vo Veľkom Krtíši, ktorá sa do šampionátu vrátila po dlhom čase, išla dvojica Martin Koči a Radovan Mozner ml. nekompromisne po prvej priečke, ktorú nakoniec aj obsadili.Návrat krtíšskej rely do kalendára Majstrovstiev Slovenska v rely potešil posádky i fanúšikov. Organizátori oprášili trate, na ktoré si nik zo súčasného štartového poľa už nepamätá. Rýchlostné skúšky boli teda pre všetkých nové. "Z tratí sme mali od začiatku veľmi dobrý pocit. Naozaj sa nám páčili," hovorí Martin Koči a dodáva: "Myslím si, že organizátorom sa podarilo postaviť veľmi kvalitnú súťaž. Obsahovala všetko, čo má rely mať. Prvá rýchlostná skúška Želovce bola veľmi technická. Druhú - s názvom Selce - môžeme označiť za relatívne oddychovú, ale tiež peknú. Senohrad bol veľmi rýchly, adrenalínový. Obsahoval množstvo horizontov, kde autá často skákali. Pripadal som si trochu ako vo Fínsku, len namiesto šotolinového povrchu, sme mali asfalt."Výsledok vo Veľkom Krtíši bol veľkým úspechom pre tím ŠKODA Slovakia Motorsport. "Zisk tridsiatich bodov skrátil náskok vedúcej posádky, vďaka čomu verím, že náš domáci tím zastúpený Martinom Kočim a Radovanom Moznerom v záverečných pretekoch v Košiciach obháji minuloročné celkové prvenstvo v šampionáte," uviedol Martin Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Domáci tím sa do čela pretekov dostal prakticky ihneď po štarte. Zatiaľ čo poľská dvojica, ktorá s posádkou Koči a Mozner najčastejšie bojuje o prvé miesto, riešila technické problémy, slovenskému tímu ŠKODA Slovakia Motorsport sa darilo dosahovať jeden najrýchlejší čas za druhým. Z ôsmich rýchlostných skúšok ich vyhrali až sedem. Toto úspešné ťaženie prinieslo domácemu tímu 30 cenných bodov, ktoré prispejú k dramatickému finále tohtoročnej sezóny v Košiciach, kde sa budú body rozdeľovať po každej etape. Za priebežnými lídrami zatiaľ slovenský tím ŠKODA Slovakia Motorsport zaostáva o 20 bodov. "Musíme sa dobre pripraviť a zabojovať o titul. Pred štartom si budeme chcieť našu Fabiu R5 ešte vyskúšať - buď na tradičnom teste, alebo na nejakej súťaži," uzavrel Martin Koči.Finále Majstrovstiev Slovenska v rely je naplánované v termíne od 18. do 20. októbra a uskutoční sa v rámci 45. Rally Košice.Inzercia