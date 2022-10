Víťazstvo Ruska vo vojne na Ukrajine chcú najmä voliči Republiky, odpoveď „je mi to jedno“ bola najmä medzi mladšími

Odpoveď „je mi to jedno“

Kto sa prikláňa k víťazstvu Ruska?

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Víťazstvo Ukrajiny vo vojne s Ruskom si želá takmer polovica Slovákov (47 percent). Približne pätina obyvateľov Slovenska (19 percent) by chcela víťazstvo Ruska a približne tretina nemá názor či nechcela odpovedať.Vyplynulo to z prieskumu, ktorý uskutočnila organizácia Globsec v spolupráci s agentúrou Focus v období 21. – 27. 9. na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov nad 18 rokov.Prieskum meral preferencie k víťazstvu Ruska alebo Ukrajiny v prebiehajúcej vojne a podľa Dominiky Hajdu , politickej riaditeľky Centra pre demokraciu a odolnosť, respondentom bola položená otázka „Ako by ste chceli, aby sa vojna na Ukrajine skončila?“.Väčšiu mieru apatie pozorovali najmä medzi mladšími generáciami. Odpoveď „je mi to jedno“ dalo 33 percent respondentov vo veku 18-34 rokov, 23 percent respondentov vo veku 35-54 rokov a 19 percent respondentov starších ako 55 rokov.V rámci volebných preferencií sa k víťazstvu Ruska prikláňajú voliči hnutia Republika (55 percent), silnejšia inklinácia k Rusku bola meraná aj medzi voličmi strany Smer-SD (36 percent), medzi ktorými zaznamenali aj väčšiu mieru apatie (34 percent odpovedalo „je mi to jedno“).Z voličov ostatných strán sa väčšina priklonila k víťazstvu Ukrajiny. Výrazný posun preferencií bolo možné podľa Hajdu pozorovať s pridaním možnosti „Dohodou bojujúcich strán“. V tomto prípade si väčšina respondentov (60 percent) vybrala dohodu.Aj pri takýchto možnostiach si však dvakrát viac respondentov vybralo víťazstvo Ukrajiny (27 percent) ako Ruska (10 percent).