Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť, polícia vystríha pred zvýšeným výskytom lesnej zveri na cestách

Trnavská krajská polícia eviduje na cestách za posledný týždeň celkovo 16 zrážok motorových vozidiel s migrujúcimi zvieratami. Najviac stretov, päť, riešili policajti minulú stredu 28. septembra.

Informuje v tlačovej správe trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová , podľa ktorej väčšinu udalostí, až 10 riešili v okrese Senica. „Vo všetkých prípadoch išlo nakoniec o škodové udalosti, pri ktorých sa žiadna osoba nezranila,“ uvádza Antalová.

Rizikové oblasti

Zrážka so zverou

5.10.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa polície zver môžu vodiči najčastejšie stretnúť v ranných alebo večerných hodinách, keď sa stmieva. Rizikovými oblasťami sú najmä cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch.Polícia apeluje na vodičov, aby sledovali situáciu nielen na ceste, ale aj v jej blízkosti. Vodičom radí, ak pred sebou zbadajú nejakého štvornohého účastníka premávky, aby zatrúbili a brzdili.„Neblikajte na neho, môže zostať v šoku a z miesta sa ani nepohne. Pokiaľ sa vám takáto situácia stane pri vyššej rýchlosti, nesnažte sa zvieraťu vyhnúť, pretože by ste mohli dostať šmyk a stratiť nad autom kontrolu. Myslite na to, že ak prebehlo cez cestu jedno zviera, je veľká pravdepodobnosť, že ich tam bude viac. Buďte preto opatrní a spomaľte,“ upozorňuje vodičov polícia.Po zrážke so zverou je podľa polície nutné odstaviť vozidlo. „Pokiaľ to stav auta dovoľuje, odstavte ho čo najviac k okraju vozovky a zapnite výstražné svetlá. Ak to situácia dovoľuje, umiestnite výstražný trojuholník. Nezabudnite si obliecť reflexnú vestu. Urýchlene volajte políciu na číslo 158 a počkajte hliadku na mieste,“ radí vodičom polícia.Policajti kontaktujú aj príslušné poľovnícke združenie a zabezpečia odstránenie prekážky na ceste. So zvieraťom by sa nemalo nehýbať, pokiaľ je len zranené, mohlo by človeka zraniť. „Ak si zviera zoberiete domov, dopúšťate sa trestného činu pytliactva,“ upozorňuje polícia.