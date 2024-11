Víťazstvo Trumpa môže mať negatívny dopad na slovenskú ekonomiku, analytik varuje pred vyostrením obchodných vojen

Vplyv na automobilový priemysel

12.11.2024 (SITA.sk) - Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš varuje pred možným vyostrením obchodných vojen po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. To môže pre Slovensko priniesť negatívne dopady. Ako uviedol, zavedenie ciel by mohlo priamo zasiahnuť slovenský priemysel a rastúci tlak čínskej konkurencie na európskom trhu s elektromobilmi môže priniesť odvetné opatrenia zo strany EÚ „Možné negatívne dopady vidíme najmä v možnej nižšej miere rastu HDP a vyššej miere nezamestnanosti,“ uviedol Kočiš. Podľa Konfederácie dánskeho priemyslu by obchodné vojny mohli do roku 2027 znížiť slovenské HDP o 4 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 3 %. Zamestnanosť by mohla klesnúť o jedno percento a produktivita o dve percentá.Viacvrstvový dopad obchodných vojen sa môže prejaviť aj v sektoroch ako automobilový priemysel. Najväčšia slovenská automobilka môže totiž čeliť clám zo strany Severnej Ameriky. Akékoľvek dodatočné clá by mohli mať podľa Kočiša vplyv na export, pričom až tri štvrtiny slovenského exportu smerujú na trhy EÚ.Nielen obchodné vojny, ale aj prechod k elektromobilite môžu zvýšiť tlak na slovenskú ekonomiku. Podľa scenárov MMF by čínska konkurencia v elektrických autách mohla v dlhodobom horizonte znížiť HDP Slovenska o 1 % a ovplyvniť zamestnanosť v automobilovom priemysle.Kočiš upozorňuje na riziko spojené s vyššou neistotou v globálnom prostredí. S víťazstvom Trumpa sa očakáva tlak na navýšenie obranných rozpočtov EÚ. To môže odvrátiť zdroje od výdavkov na infraštruktúru.„Je v našom najvyššom záujme, aby obranná aliancia ostala stabilná a plne reakcie schopná,“ zdôrazňuje Kočiš.V závere poukazuje na to, že protekcionistické a populistické opatrenia majú ekonomickú cenu, ktorú ponesú všetci. Štúdie naznačujú, že populizmus znižuje HDP na obyvateľa a jeho ekonomické náklady sú významné. Výsledkom je, že väčšina obyvateľov nebude tak bohatá, ako by mohla byť pri menej protekcionistickej politike.