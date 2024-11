Fico otvoril NATO Sympózium v Bratislave, témou budú najnaliehavejšie civilné a vojenské otázky odolnosti

Diskusia o viacerých témach

Poučenie z kríz

12.11.2024 (SITA.sk) - Najnaliehavejšie civilné a vojenské otázky odolnosti, ktorým čelí Severoatlantická aliancia (NATO) Európska únia , sú témou NATO Sympózia k odolnosti 2024 v Bratislave. Dvojdňové podujatie v utorok otvoril predseda vlády Robert Fico spolu s viacerými členmi vlády.„Sympózium je zamerané na tri kľúčové témy – ochrana logistiky a dopravy, poskytovanie zdravotníckej pomoci a ochrana zabezpečenia energetických dodávok v prípade konfliktov,“ uviedol na brífingu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Predstavitelia NATO a EÚ budú diskutovať o ochrane krízovej infraštruktúry a civilného obyvateľstva. Rezonovať budú podľa ministra vnútra aj témy ako boj proti kybernetickým útokom, hybridným hrozbám, terorizmu či boj proti osamelým vlkom. Fórum organizuje ministerstvo vnútra spolu s partnermi ako Veliteľstvom NATO pre transformáciu v Norfolku či Divíziou obranného plánovania Medzinárodného štábu NATO v Bruseli.„Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu vo svete, ktorá je dramaticky iná, ako bola pred piatimi rokmi, keďže je otvorených niekoľko konfliktov, je nevyhnutné, aby sme hovorili o týchto témach, ktoré znamenajú posilnenie odolnosti jednotlivých krajín,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Dodal, že Slovensko si riadne plní svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii.„Boli sme ocenení generálnym tajomníkom NATO za to, že sme jedna z mála krajín, ktorá dodržiava dvojpercentný záväzok v rámci HDP, ktorá smeruje na naše aktivity súvisiace s posilnením obrany,“ povedal.Verí, že dvojdňové fórum prinesie množstvo užitočných poznatkov pre účastníkov. Šutaj Eštok tiež poznamenal, že v nedávnej minulosti sme tu mali niekoľko kríz - pandemickú v súvislosti s COVID-19, energetickú, ale aj utečeneckú v súvislosti s vojnou na Ukrajine.„Musíme sa z týchto kríz poučiť a urobiť všetko pre to, aby sme do budúcna boli odolnejší,“ uzavrel.