Viva Musica! festival odštartujú Janoska Ensemble

Bratislava 7. júla (TASR) - Viva Musica! festival je už 14. rok súčasťou leta v Bratislave. Podujatie tento rok otvorí Janoska Ensemble, súbor zo Slovenska, ktorý koncertuje prevažne v zahraničí a svet ohromil originálnou fúziou klasickej hudby, jazzu a improvizácie. Festival odštartujú 12. júla v Starej tržnici novým projektom From Bratislava to Hollywood.komentoval otvárací koncert riaditeľ festivalu Matej Drlička.povedal pre TASR klavirista František Jánoška, ktorého súbor vystúpil na pódiu legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, v Seoul Arts Center v kórejskom Soule i v Čajkovského koncertnej sieni v Moskve.Súčasťou viedenského projektu, v ktorom stretávajú aj hollywoodskych hudobných skladateľov a aranžérov, sú Janoska Ensemble už deviaty rok. Mali tú česť zoznámiť sa aj s americkým skladateľom argentínskeho pôvodu Lalom Schilfrinom, autorom hudby k desiatkam hollywoodskych filmov a televíznych seriálov. Hudobne ozvláštnil tituly ako Bullittov prípad, Mission: Impossible, Frajer Luke, Brubaker či Cooganov trik.prezradil klavirista s tým, že do programu je zaradená aj hudba z kultového filmu E. T. Mimozemšťan z dielne Johna Williamsa.dodal Jánoška na margo vystúpenia, v ktorom nebude chýbať vášeň a temperament, vďaka ktorým si Jánoškovci zo Slovenska získali fanúšikov po celom svete.Hudobné zoskupenie Janoska Ensemble založili v roku 2013 bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Ich hudba vychádza z klasickej hudby, ktorú nezameniteľným spôsobom - a'la Janoska style - kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami ako jazz, pop, filmová hudba či world music. Debutové CD vydali pod hlavičkou nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammaphon, za ktoré získali zlatú platňu. S orchestrom Wiener Symphoniker nedávno uviedli vo viedenskom Musikvereine vo svetovej premiére prvú časť z Janoska Symphony s názvom Bratislava. Súbor spolupracoval s mnohými renomovanými umelcami, a to nielen z oblasti klasickej hudby. Medzi nimi sú napríklad Anna Netrebko, Bobby McFerrin, Al Jarreau či Bireli Lagrene.