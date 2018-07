Na Pohode vystúpili skúsení Longital aj ambiciózni Akustika

Atmosféra druhého dňa 22. ročníka multižánrového festivalu Pohoda. Foto: TASR Radovan Stoklasa Atmosféra druhého dňa 22. ročníka multižánrového festivalu Pohoda. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 7. júla (TASR) – Dvojité zastúpenie má na tohtoročnej Pohode skupina Longital. Jednak ponúkla svoj hudobný set v piatok popoludní (6. 7.) popoludní a členka formácie Shina zároveň šéfuje vydavateľstvu Slnko Records, ktoré vydáva albumy slovenských interpretov, medzi nimi sú Billy Barman, Tolstoys, Jana Kirschner či Katarzia, tí všetci sú v zozname účinkujúcich 22. ročníka Pohody.Hudobná dráha speváčky, basgitaristky Jany „Shiny“ Lokšenincovej a gitaristu, producenta Daniela Salontaya sa začala v roku 2001, keď so skupinou Dlhé Diely zahrali svoj vôbec prvý koncert na festivale Pohoda. Ako Longital už vo dvojici precestovali kus sveta, aby sa po dvanástich rokoch znovu zišli so svojím pôvodným bubeníkom a klaviristom Mariánom Slávkom, otvorili sa zaujímavej spolupráci so sláčikovým kvartetom. Longital Suita vystúpila na Pohode 2016 a v septembri 2016 natočili aktuálny album Divoko, ktorý bol nominovaný na Radio Head Awards 2017. Na svojom konte majú deväť radových albumov, koncertovali v dvanástich európskych štátoch, Kanade aj Spojených štátoch. Na Pohode sú vždy vítaní.Reggae a letný festival, nech už je na ktoromkoľvek mieste, jednoducho patrí k sebe. Na letisku v Trenčíne to potvrdila aj deväťčlenná veselá chasa mladíkov z Prešova, ktorá si hovorí Akustika. Na scéne ju zaregistrovali fanúšikovia pod názvom N3O Akustika, aj ich debutový album Vnímaj to svetlo. Po jeho vydaní sa dostali do širšej nominácie na Debut roka v ankete Rádia_FM Radio Head Awards 2014. Po letnej festivalovej sezóne 2016 sa v kapele udiali personálne zmeny, ktoré vyústili k zmene názvu kapely z pôvodného N3O Akustika na Akustika. V roku 2016 vydali singel Pridaj sa k nám, ktorý sa dostal do väčšiny slovenských rádií. Na pódiu zaujali bezprostrednosťou, ktorou si hneď dokážu získať sympatie divákov. Na Pohodu priniesli úplne nový album Zastavme svet, z neho sú piesne Kvet, Pridaj sa k nám, Sofia, Ako sa máš, či titulná Zastavme svet.Chlapcom od Torysy nechýbajú nápady, od roku 2015 absolvujú pravidelne Street tour, na ktorom bavia ľudí priamo v uliciach, nie len slovenských miest. V roku 2016 sa so svojou Street tour dostali aj do Francúzska a Talianska, kde natočili zábery do videoklipu. Aj toto leto pocestujú po Slovensku, „pouličnú šou“ Street Tour 2018 začnú 23. júla v Košiciach.„Veľmi sa tešíme z toho, že sme dostali pozvanie na tento festival, užili sme si aj niekoľko koncertov. Sme radi, že sme vydali náš nový album Zastavme svet na začiatku leta, skladby z neho môžeme prezentovať na festivaloch. Pripravujeme aj turné na prelome roku, kde ho chceme predstaviť,“ uviedli pre TASR členovia kapely Miro Szirmai, Filip Činčala, Pavol Kovaľ a Stano Rusyn.Aj tretí, záverečný deň Pohody ponúkne vystúpenia slovenských interpretov, medzi nimi budú Jana Kirschner, Modré hory, Katarzia a Jonatán Pastirčák s hudobným projektom Antigona.