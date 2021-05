Vláda by mala dostatočne monitorovať epidemickú situáciu aj počas leta, žiadajú vedci

Iniciatíva Veda pomáha - COVID-19 požiadala vládu, aby zabezpečila počas leta dostatočný monitoring epidemickej situácie na Slovensku a zabránila tak nepozorovanému nástupu ďalšej pandemickej vlny.

30.5.2021 -„Odporúčame tiež pravidelný podrobný monitoring epidemickej situácie krajín, s ktorými máme silné väzby v pohybe osôb. Sú to naši susedia, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a najmä Ukrajina, ale aj Srbsko, Veľká Británia, Írsko a Nemecko, či obľúbené dovolenkové destinácie – Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Turecko, Španielsko, Maldivy a Egypt,“ uviedla iniciatíva s tým, že práve rýchla reakcia na zhoršujúcu sa situáciu v zahraničí pomohla pri prvej vlne na jar 2020.Vedci a odborníci ďalej vyzvali vládu na čo najväčšie zaočkovanie obyvateľov Slovenska čo najbližšie k ich bydlisku pomocou výjazdových vakcinačných tímov a v čase, ktorý si občania sami vyberú.„Keďže mnohí dôverujú predovšetkým svojim obvodným lekárom, ktorí najlepšie vedia posúdiť ich zdravotný stav, odporúčame zaviesť možnosť sa očkovať priamo v ich ambulanciách,“ pokračovali. Pripomenuli aj dôležitosť štátnej očkovacej kampane, ktorá by počas leta nemala poľaviť.„Zároveň žiadame vládu, aby v prípade, že sa schvália účinné antivirotické liečivá, zabezpečila v predstihu ich nákup. Veríme, že sa Slovensku podarí odvrátiť hrozbu ďalšej silnej pandemickej vlny a v septembri budú môcť všetci žiaci a študenti nastúpiť prezenčne do škôl, v nemocniciach bude pre všetkých plne dostupná zdravotná starostlivosť a naši umelci a podnikatelia nám budú môcť poskytovať v plnom rozsahu svoje umenie a služby,“ dodala iniciatíva Veda pomáha.Iniciatíva tiež pripravila Letné pandemické desatoro, ktoré pre verejnosť počas nadchádzajúceho leta. V ňom vedci zdôrazňujú dôležitosť zaočkovania sa a snahu presvedčiť príbuzných, priateľov a známych dať sa zaočkovať. Vedci tiež odporúčajú tráviť dovolenku na Slovensku a podporiť tak domácu ekonomiku a kultúru.„Do zahraničia cestujte, pokiaľ je to možné, iba zaočkovaní, keďže cestovanie zvyšuje riziko nákazy. Ak už cestujete, tak radšej iba do zelených krajín. Vyhnite sa výletným lodiam, plným rezortom s množstvami ľudí, pred leteckou dopravou uprednostnite cestu autom,“ vyzvali vedci.Podľa desatora by ľudia mali chodiť na spoločenské udalosti ako svadby, oslavy, festivaly, športové podujatia alebo diskotéky len zaočkovaní. Stretávať by sa mali radšej vonku ako vnútri.„Ak ste z nejakého dôvodu nezaočkovaní, správajte sa obozretne (ruky-odstup-rúška-vetranie), aby ste sa vyhli infekcii a nešírili ju,“ uzavrela odporúčania iniciatíva.