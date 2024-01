Vláda by mala ihneď stiahnuť novelu Trestného zákona, Slovensko inak podľa progresívcov príde o eurofondy

Jedno z posledných upozornení

Ficove vyhrážanie sa opozícii

17.1.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) reaguje na uznesenie Európskeho parlamentu (EP), ktoré kritizuje likvidáciu právneho štátu na Slovensku.Vládna koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD ) by podľa progresívcov mala ihneď stiahnuť novelu Trestného zákona, aby sa predišlo tomu, že Slovensko príde o prostriedky z eurofondov a Plánu obnovy.„Toto uznesenie je jedno z posledných upozornení, že ak Slovensko nezatiahne ručnú brzdu a neustúpi od promafiánskeho balíčku, tak Európska komisia začne konať. Je už najvyšší čas sa spamätať a nepripraviť kvôli ochrane zopár Ficových nominantov o peniaze celé Slovensko," uviedol v stanovisku PS jeho predseda Michal Šimečka. Europarlament skritizoval najmä prudké znižovanie trestov za korupciu, plánované zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, a tiež odstavenie policajných vyšetrovateľov, prostredníctvom čoho je podľa neho likvidovaný právny štát na Slovensku.„Fico hazarduje s eurofondmi, hoci dobre vie, že miliardy pochádzajúce najmä zo západných členských štátov k nám môžu prestať tiecť hneď po tom, ako zruší právne garancie ich ochrany pred rozkrádaním. A vinu za to ponesie len on sám spolu s Pellegrinim a Dankom," tvrdí Šimečka.Fico avizoval ráznu a tvrdú reakciu zo strany koalície. „Namiesto vyhrážania sa opozícii by mal v sebe nájsť Robert Fico posledné zvyšky zodpovednosti voči krajine, ktorú vedie, a nebrať svojou túžbou po beztrestnosti a pomste Slovákom a Slovenkám prístup k európskym peniazom," reaguje šéf progresívcov.