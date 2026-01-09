|
Piatok 9.1.2026
Meniny má Alexej
|Denník - Správy
09. januára 2026
Vláda chce použiť novelu katastrálneho zákona ako nástroj na zastrašovanie ľudí aj médií, tvrdí Šeliga – VIDEO
Opozičná strana Demokrati považuje zmenu katastrálneho zákona, ktorú už schválila vláda, za nástroj zastrašovania verejnosti a médií. Ako strana pripomenula v stanovisku, ...
Zdieľať
9.1.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana Demokrati považuje zmenu katastrálneho zákona, ktorú už schválila vláda, za nástroj zastrašovania verejnosti a médií. Ako strana pripomenula v stanovisku, navrhovaná legislatíva zavádza vysoké pokuty za prácu s verejne dostupnými údajmi z katastra, ak sú tieto informácie spárované s majetkovými priznaniami verejných funkcionárov. Fyzickým osobám hrozí pokuta až 10-tisíc eur, médiám, neziskovým organizáciám a občianskym združeniam až 50-tisíc eur.
„Vládni politici sa rozhodli, že si pod hrozbou pokút ochránia majetky, ktoré nevedia dôveryhodne vysvetliť. Toto nemá nič spoločné s ochranou súkromia, ide výlučne o strach z verejnej kontroly,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Zároveň poukázal na to, že podľa návrhu má štát zároveň sledovať, kto si prezerá údaje o konkrétnych vlastníkoch v katastri.
„Vláda chce vedieť, kto sa pozerá na majetky politikov. To je typický zastrašovací mechanizmus, ktorý poznáme z autoritárskych režimov, nie z demokratickej krajiny,“ skonštatoval Šeliga. Demokrati zároveň zdôrazňujú, že novelu považujú za protiústavnú a v rozpore s právom na prístup k informáciám, ktoré je garantované Ústavou SR.
„Tento zákon nápadne pripomína Bielorusko alebo Rusko, kde režim trestá tých, ktorí odhaľujú luxusné sídla politických elít. Slovensko sa týmto návrhom nebezpečne vzďaľuje od princípov právneho štátu,“ upozornil Šeliga. Doplnil, že novela vytvára nepreniknuteľný štít aj pre oligarchov a rôznych vyvolených podnikateľov v pozadí, ktorí sú na vládnu moc priamo napojení.
„Práve cez kataster sa doteraz dali rozkrývať podozrivé prevody majetkov, luxusné vily písané na biele kone či prepojenia štátnych zákaziek na súkromné rezidencie. Vláda chce teraz tieto nitky preťať, aby verejnosť nevidela, komu v skutočnosti slúži,“ dodal Šeliga.
Na fakt, že vláda do parlamentu predložila návrh novely katastrálneho zákona, ktorý zásadným spôsobom obmedzuje verejnú kontrolu majetku politikov, upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej ide o priamy útok na investigatívnu žurnalistiku a transparentnosť vo verejnom sektore. Nové pravidlá podľa nadácie fakticky znemožnia odhaľovanie nehnuteľností v rukách mocných, ktoré nezodpovedajú ich oficiálnym príjmom.
Nadácia upozorňuje, že novela zavádza absurdný zákaz používať údaje z katastra na „vyhodnocovanie majetkových pomerov osôb a ich ekonomické správanie“. Ak niekto tento zákaz poruší – napríklad porovnaním luxusnej vily politika s jeho majetkovým priznaním – úrad mu môže zablokovať prístup k údajom.
Zároveň sa takýmto konaním dopustí priestupku, za ktorý mu bude hroziť pokuta až 10-tisíc eur. Ak takýto priestupok spácha právnická organizácia, napríklad neziskovka, pokuta bude až 50-tisíc eur. Navyše z listov vlastníctva zmiznú adresy trvalého pobytu a dátumy narodenia vlastníkov, čo znemožní jednoznačnú identifikáciu osôb pri menovcoch.
Kľúčovou zmenou je podľa Zastavme korupciu povinná autentifikácia cez eID, teda občiansky preukaz s čipom, alebo registrácia pre každého, kto si chce pozrieť vlastníkov na katastrálnom portáli. Kataster bude navyše tieto prístupy archivovať.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Priamy útok na investigatívnu žurnalistiku
