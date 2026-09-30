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30. septembra 2026

Vláda chce pre útoky na školách skrátiť legislatívne konanie pri zákone proti radikalizácii


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) radikalizácia Skrátené legislatívne konanie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove

Súčasťou systému má byť plán ochrany dieťaťa alebo mládežníka v riziku. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh ...



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828831951_1414188030902677_1201626570259206857_n 676x416 30.9.2026 (SITA.sk) - Súčasťou systému má byť plán ochrany dieťaťa alebo mládežníka v riziku.


Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.

Ako dôvod uvádza zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na slovenských školách a potrebu čo najskôr zaviesť mechanizmus na včasné zachytávanie a vyhodnocovanie varovných signálov u detí a mladých ľudí. Návrh predložil minister školstva Tomáš Drucker.

Útok nožom


Bezprostredným dôvodom na skrátené konanie je podľa materiálu aj bezpečnostná udalosť z 29. septembra na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, ktorej aktérom bol žiak.

Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)

Pri udalosti boli ohrozené životy a zdravie učiteľov a žiakov. Vláda zároveň poukazuje na sériu ďalších závažných násilných incidentov v slovenských školách, ktorých aktérmi boli deti, mladí ľudia alebo mladí dospelí.

Systém na identifikáciu varovných signálov


Navrhovaný zákon má vytvoriť celoštátny a regionálny systém, ktorý umožní identifikovať varovné signály, odborne posúdiť mieru rizika a koordinovať následnú pomoc. Súčasťou systému má byť plán ochrany dieťaťa alebo mládežníka v riziku. Návrh zároveň upravuje oznamovanie podozrení na ohrozenie radikalizáciou alebo mobilizáciou k násiliu a ochranu detí v online prostredí.

Podľa predloženého materiálu dnes jednotlivé subjekty ako školy, rodiny, orgány sociálnoprávnej ochrany detí, zdravotnícke zariadenia či polícia varovné signály zachytávajú a vyhodnocujú oddelene. Jednotný mechanizmus na ich včasné identifikovanie, odborné posúdenie a koordinovanú reakciu chýba.

Riziko napodobňovania závažných útokov


Návrh upozorňuje aj na riziko napodobňovania závažných útokov. Intenzívna pozornosť venovaná násilnému činu môže podľa vlády ovplyvniť ďalších zraniteľných jednotlivcov, preto považuje za potrebné zaviesť systém ochrany v čo najkratšom čase.

Fotogaléria k článku: Pojednávanie k útoku v Spišskej Starej Vsi (fotografie)

Návrh zákona už prešiel riadnym legislatívnym procesom vrátane medzirezortného pripomienkového konania a prerokovania v Legislatívnej rade vlády. Kabinet ho schválil 26. augusta. Skrátené legislatívne konanie sa podľa materiálu nemá týkať odbornej diskusie o obsahu zákona, ale iba lehôt v parlamente. Prerokovanie tohto návrhu v prvom čítaní bolo podľa programu 61. schôdze naplánované už na 30. septembra.


Zdroj: SITA.sk - Vláda chce pre útoky na školách skrátiť legislatívne konanie pri zákone proti radikalizácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) radikalizácia Skrátené legislatívne konanie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove
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