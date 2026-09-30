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30. septembra 2026

Babišova vláda čelí hlasovaniu o nedôvere. Šanca, že padne, je takmer nulová


Tagy: Česká vláda Český parlament Český premiér Hlasovanie o nedôvere Hlasovanie o nedôvere v parlamente Konflikt záujmov

Podľa analytikov má trojstranová vládna koalícia v 200-člennej Poslaneckej snemovni pohodlnú väčšinu 108 mandátov, takže hlasovanie by mala bez problémov prežiť. Česká ...



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belgium_eu_summit_12579 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Podľa analytikov má trojstranová vládna koalícia v 200-člennej Poslaneckej snemovni pohodlnú väčšinu 108 mandátov, takže hlasovanie by mala bez problémov prežiť.


Česká vláda populistického miliardára Andreja Babiša bude v stredu čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery v parlamente, ktoré iniciovala opozícia pre premiérov údajný konflikt záujmov súvisiaci s holdingom Agrofert a zároveň pre návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 s vysokým deficitom.

Podľa analytikov má trojstranová vládna koalícia zložená z hnutia ANO, krajne pravicovej SPD a strany Motoristi v 200-člennej Poslaneckej snemovni pohodlnú väčšinu 108 mandátov, takže hlasovanie by mala bez problémov prežiť.

Nedostatočné riešenie


Stredopravicová opozícia obviňuje Babiša z pretrvávajúceho konfliktu záujmov v súvislosti s prijímaním eurofondov skupinou Agrofert. Premiér tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom, keď začiatkom roka previedol holding do fondu spravovaného nezávislým správcom.

Európska komisia (EK) však toto riešenie označila za nedostatočné a začiatkom septembra pozastavila vyplatenie takmer 3,2 milióna eur z fondov EÚ určených pre Agrofert.

Je mi to jedno. Agrofert nevlastním, nikdy ho vlastniť nebudem a nemám z neho žiadny zisk,“ povedal Babiš, ktorého časopis Forbes radí medzi najbohatších Čechov.

Rozpočet s najvyšším schodkom


Predseda opozičnej Občianskej demokratickej strany Martin Kupka vyhlásil, že Babiš klamal verejnosť, keď tvrdil, že konflikt záujmov vyriešil.

Opozícia zároveň ostro kritizuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Vláda navrhuje deficit vo výške 386 miliárd českých korún (takmer 16 miliárd eur), čo by bol druhý najvyšší schodok v histórii krajiny, a to napriek rastu ekonomiky a inflácii pod úrovňou dvoch percent.

Malá šanca na úspech


Hlasovanie o nedôvere sa uskutoční necelé dva týždne pred komunálnymi a senátnymi voľbami.

Analytik Karlovej univerzity Josef Mlejnek uviedol, že opozícia iniciovala hlasovanie v čase, keď jej podpora v prieskumoch stagnuje pod hranicou 20 percent, zatiaľ čo hnutie ANO si udržiava približne 30-percentnú podporu voličov.

Chcú svojim voličom ukázať, že sú stále silní a že fungujú ako tím. Je však zrejmé, že vládu nezvrhnú,“ povedal Mlejnek agentúre AFP.


Zdroj: SITA.sk - Babišova vláda čelí hlasovaniu o nedôvere. Šanca, že padne, je takmer nulová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda Český parlament Český premiér Hlasovanie o nedôvere Hlasovanie o nedôvere v parlamente Konflikt záujmov
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