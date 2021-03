Vláda chce za viac než tristo miliónov eur zabezpečiť vysokorýchlostný internet pre celé Slovensko

Otvorenie optických sietí

Intervencia voči zlyhaniam trhu

Dve percentá bez pripojenia

17.3.2021 - Zabezpečenie prístupu obyvateľa k rovnakým vysokorýchlostným telekomunikačným službám počas piatich rokov by malo stáť takmer 324 miliónov eur.Kým 275 miliónov eur by malo pochádzať z európskych fondov v rámci programového obdobia 2021 až 2027, tak štát by mal projekt podporiť sumou okolo 48,5 milióna eur.Vyplýva to z národného plánu širokopásmového pripojenia z ministerstva informatizácie, ktorý schválila vláda.Projekt zabezpečí prístup občanov, podnikateľov a inštitúcií verejnej správy ku komunikačnej infraštruktúre, ktorá bude schopná naplniť požiadavky na siete gigabitovej spoločnosti.Regulačný úrad má pripraviť štúdiu regulačných krokov, ktoré by viedli k otvoreniu monopolných optických sietí pre poskytovateľov služieb.Podľa rezortu informatizácie k naplneniu reformnej vízie sa dostane Slovensko pokrytím všetkých domácností pripojením s rýchlosťou downloadu aspoň 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s.Rezort podporuje technológie, ktoré nebudú v nasledujúcich desaťročiach vyžadovať výmenu z dôvodu zvyšujúcich sa kapacitných alebo iných technologických požiadaviek.Presné percento podielu financií zo zdrojov EÚ, určených na národný plán širokopásmového pripojenia, bude možné stanoviť po určení pravidiel pri využívaní európskych zdrojov zo strany vlády.Ministerstvo informatizácie pripomína, že investičná medzera v prípade stopercentného naplnenia cieľov EÚ v oblasti rozvoja komunikačnej infraštruktúry dosahuje maximálne 925 miliónov eur.Slovensko podľa ministerstva bude intervenovať v oblastiach zlyhania trhu, aby zabezpečilo rovnaký prístup k modernej infraštruktúre a digitálnym službám pre všetkých občanov a podnikateľov.Pred intervenciou sa vypracuje štúdia uskutočniteľnosti, ktorá stanoví kritéria pre model priorizácie, ktorý posúdi aj Útvar hodnoty za peniaze.Vypracovaniu Národného plánu širokopásmového pripojenia, na ktorom rezort informatizácie spolupracoval s expertmi Žilinskej univerzity v Žiline a s odbornou verejnosťou, predchádzalo mapovanie a verejná konzultácia.Podľa plánov operátorov bude mať do roku 2022 prístup k ultra rýchlemu pripojeniu 59 percent slovenských domácností, 39 percent bude s nižším pripojením a 2 percent budú bez pripojenia.„V roku 2022 tak bude ešte stále 41 percent domácností bez ultra rýchleho internetu. Bielych adries bez takéhoto pripojenia bude až 867 050. Ide najmä o odľahlé a geograficky náročné lokality, ktorých pokrytie je pre operátorov ekonomicky nezaujímavé,“ upozornila ministerka informatizácie Veronika Remišová s tým, že optické siete sú diaľnicou budúcnosti.