Investície Volkswagenu sú internou záležitosťou, podľa Sulíka nevie Slovensko do rozhodovania zasiahnuť

17.3.2021 - Rozhodnutie o umiestnení medializovanej investície koncernu Volkswagen je aktuálne čisto interné a Slovensko v tejto fáze nevie do tohto procesu zasiahnuť. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.„Je natoľko interné, že my zvonka nevieme byť nápomocní," zhrnul. Zároveň potvrdil, že s vedením slovenskej fabriky je dohodnutý, že v prípade potreby mu bude k dispozícii nielen Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ale aj rezort hospodárstva.Volkswagen chce do roku 2030 vybudovať v Európe šesť závodov na výrobu batérií, uvažuje pritom medzi Českom, Poľskom a Slovenskom. České ministerstvo priemyslu a obchodu už rokovania potvrdilo.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu a jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 miliardy eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.