Vláda dodatočne schválila pracovné cesty Matoviča do Ruska a Maďarska pre vakcínu Sputnik V

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina ) navštívi od piatka 30. apríla do stredy 5. mája Spojené arabské emiráty. Na základe Návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR na máj 2021 o tom v stredu rozhodla vláda.Zahraničnú cestu na základe rozhodnutia vlády SR absolvuje aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ), ktorý 6. až 7. mája navštívi Taliansko a Poľsko.Vláda SR v stredu zároveň dodatočne schválila cestu premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) do Českej republiky, ktorá sa konala vo štvrtok 15. apríla.Kabinet tiež dodatočne odobril cesty ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Ruskej federácie (8. apríla) a Maďarska (9. apríla).Schválená bola aj marcová pracovná cesta ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) do Izraela, do Španielskeho a Belgického kráľovstva z konca apríla či cesta ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) do Maďarska z 25. marca.