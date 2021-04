Voľbou kvalitnej práčky s modernými programami šetríte svoj šatník aj planétu

Na čo sa obecne zamerať pri výbere práčky



plnenie: je potrebné si ujasniť, či preferujete plnenie práčky zhora alebo predom



bubon: zohráva v praní veľkú úlohu a obecne platí. Je potrebné sledovať veľkosti. Pri výbere preto upriamte pozornosť na veľkosti otvorov, ktoré slúžia na priechod vody. V tomto prípade platí, že čím menšie, tým šetrnejšie



hlučnosť: čím tichšia, tým lepšia. Koniec koncov, nemusí celý panelák počúvať, ako nám práčka vzlieta pri každom žmýkaní či vyšších otáčkach



úspora energie: dôležitý faktor nielen smerom k udržateľnosti, ale aj našej peňaženke



špeciálne programy: uľahčia pranie a ochránia oblečenie rôznych tkanín. K tým si povieme viac nižšie





Programy sú dôležité – ušetria čas, peniaze aj oblečenie

Myslite aj na našu planétu

Práčka Samsung teraz s bonusom až do výšky 300 eur

28.4.2021 (Webnoviny.sk) -Niekto rád športuje, iný zase obľubuje varenie, ďalšieho uskladňuje upratovanie alebo sa venuje deťom. No všetci doma perieme. Každú domácnosť minimálne jedenkrát týždenne sprevádza ten dobre známy zvuk zapnutej práčky. Človek sa ani nestihne poriadne obzrieť a kôš so špinavým oblečením je zasa plný. Je jedno či žijete sám, s partnerom, alebo deťmi a psom. Plný je takmer stále. Je preto dôležité načítať rytmus tej vašej rodiny a vybrať si podľa toho vhodnú práčku, ktorá vám bude sekundovať pri všetkom čo robíte. Aby ste to zvládli čistý a voňavý. Nájdite si takú, ktorá to všetko dokáže. Možno zvládne aj záhadu vždy chýbajúcej jednej ponožky v bubne.Tie časy, kedy mala práčka štyri programy, aj to ste boli radi, sú, našťastie, preč. Dnes môžete korigovať a voliť nielen vhodné stupne či typ tkaniny, ale i rad ďalších možností. Všetko s cieľom vytiahnuť z bubna práčky oblečenie hygienicky čisté a nepoškodené. Napríklad, nové, parné práčky od spoločnosti Samsung série WW5000T ponúkajú svojim majiteľom hneď niekoľko pokrokových programom, s ktorými dokáže dokonale vyprať naozaj každý člen rodiny. Aj úplný začiatočník.Jednou z tých najzaujímavejších je "AI - umelá inteligencia". Nie, tá sa už nevzťahuje iba na kultový film, v ktorom hrá s Will Smith. Môžete ju mať teraz u seba doma, v kúpeľni. Táto funkcia upravuje parametre prania na mieru tým, že si pamätá vaše návyky. Navrhuje vhodné cykly a pravidelne prináša informácie o aktuálnom stave. Uľahčí vám ovládanie a pranie. Funkcia "Auto Dispense" zase zabezpečí automatické dávkovanie, ktorým sa ušetrí prášok a oblečenie sa perfektne vyperie. Mimoriadne zaujímavým je aj program Hygiene Steam, ktorý so sebou zase prináša paru. Tá odstráni 99,9 % baktérií a alergénov. Túto funkciu uvítajú nielen mamičky s malými bábätkami, ale všetci, ktorí milujú dokonalé čisté oblečenie.Všetkých, ktorým záleží nielen na čistom oblečení, ale i na udržateľnosti, zase poteší technológia QuickDrive (disponuje ňou Samsung QuickDrive parná práčka). Skráti čas prania až o polovicu a zníži spotrebu energie o 20 %, bez toho, aby mala negatívny vplyv na prací výkon. Bubon "Q-Drum" tvorí "hlavný bubon" a "zadná doska", ktoré sa otáčajú nezávisle od seba, takže sa oblečenie pohybuje dynamicky, hnané dvojitou silou. Za zmienku stojí aj technológia nových Samsung práčok s názvom "Eco Bubble", ktorá zaisťuje výkonné pranie, a to dokonca aj pri nízkych teplotách. Prací prostriedok sa premení na aktívnu penu, ktorá rýchlo preniká do bielizne a ľahko odstraňuje nečistoty, pričom chráni látku a šetrí energiu.Celkovo nové práčky Samsung spĺňajú aktuálne prísne nové štítky, sú tak šetrnejšie voči planéte.Získajte teraz najnovšiu, energeticky šetrnejšiu práčku značky Samsung aj s bonusom k nákupu, ktorý poteší. Pri jej zakúpení v čase od 15. marca do 16. mája môžete získať bonus až vo výške 300 €. Stačí sa zaregistrovať do 14 dní od nákupu v oficiálnom e-shope samsung.sk a nahrať všetky potrebné doklady. Po splnení všetkých podmienok vám bonus bude zaslaný na účet. Akcia platí v značkových predajniach Samsung, internetovom obchode www.samsung.sk a u ďalších vybraných predajcov elektroniky. V ponuke je 62 modelov spotrebičov, ktorých podrobný prehľad a ďalšie podmienky nákupu nájdete na www.samsung.com Informačný servis