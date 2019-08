Vláda doposiaľ schválila pomoc pre okres Lučenec 42 subjektom

Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos, premiér Peter Pellegrini a vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového rokovania vlády v obci Buzitka, okres Lučenec v stredu 28. augusta 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buzitka 28. augusta (TASR) - Takmer 27 miliónov eur z eurofondov a približne 3,2 milióna eur ako regionálna pomoc (RP) vlády SR prišlo od roku 2016 do obcí a miest okresu Lučenec. Vyplýva to zo zverejneného akčného plánu pre tento okres, o ktorom v stredu rokovala vláda na svojom výjazdovom zasadaní v obci Buzitka.Vládou doposiaľ schválená RP tvorila 4,295 milióna eur, pričom schválených žiadostí bolo 42 a zatiaľ sa poskytlo 27 % z uvedeného objemu.Napríklad 95.000 eur išlo na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie existujúcej tržnice v Lučenci, 200.000 eur zase na stavbu novej tržnice vo Fiľakove.Peniaze plynú napríklad aj na ekodopravu v Lučenci (150.000 eur), zriadenie remeselníckej dielne vo Vidinej (58.400 eur) či rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove (150.000 eur).Z eurofondov bolo pre okres v rokoch 2016 - 2020 vyčlenených vyše 93 miliónov eur. Doteraz poskytnutých takmer 27 miliónov eur išlo okrem iného aj viacerým podnikateľským subjektom, a to na inovácie, rozšírenie výroby a na zvyšovanie konkurencieschopnosti.