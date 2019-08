Ceny ropy vzrástli o vyše dolára

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Londýn 28. augusta (TASR) - Ceny ropy vzrástli o viac ako dolár, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 61 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie Amerického ropného inštitútu (API) o prudkom poklese ropných zásob v USA.Podľa API zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň až o 11,1 milióna barelov, pod čo sa podpísal výrazný pokles dovozu ropy. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 2 milióny barelov. Ak údaje potvrdí americké ministerstvo energetiky, bude to predstavovať najvýraznejší pokles zásob za posledných deväť týždňov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 16.34 h SELČ 60,76 USD (54,82 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,25 USD.Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 56,44 USD/barel. V porovnaní s uzávierkou v utorok (27. 8.) to predstavuje rast o 1,51 USD.