 24hod.sk    Zo zahraničia

12. januára 2026

Vláda Grónska neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, odkázala Trumpovi


Grónska vláda vyhlásila, že neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že USA Grónsko získajú ...



trump_congo_rwanda_peace_agreement_03669 676x451 12.1.2026 (SITA.sk) - Grónska vláda vyhlásila, že neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že USA Grónsko získajú tak alebo onak. Trump opakovane pohrozil, že ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva, prevezmú Spojené štáty, pričom argumentuje, že Grónsko je kľúčové pre národnú bezpečnosť.


„Spojené štáty opäť vyjadrili túžbu prevziať Grónsko. Toto je niečo, čo vládna koalícia v Grónsku nemôže akceptovať za žiadnych okolností,“ uviedla grónska vláda vo vyhlásení. V nedeľu Trump varoval, že ak USA Grónsko nezískajú, urobia to Rusko alebo Čína.

Minulý týždeň Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo vydali spoločné vyhlásenie s Dánskom, v ktorom vyjadrili podporu Kodani a Grónsku proti Trumpovi. „Na základe mimoriadne pozitívneho vyhlásenia šiestich členských štátov NATO týkajúceho sa Grónska, vláda zosilní úsilie o zabezpečenie obrany ostrova v rámci NATO,“ uviedla miestna vláda s tým, že „Grónsko bude vždy súčasťou západného obranného spoločenstva“.


Zdroj: SITA.sk - Vláda Grónska neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, odkázala Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.

