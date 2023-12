Vláda ide podľa maloobchodníkov konsolidovať verejné financie rozdávaním, ktoré zaplatia podnikatelia

Bez diskusie v skrátenom konaní

Málo efektívna konsolidácia

Jednoduchšie zrušenie firiem





Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje nepotravinové maloobchodné spoločnosti, prevádzkovateľov služieb a gastro podnikateľov, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.



Maloobchod zamestnáva v SR približne 180-tisíc ľudí.





5.12.2023 (SITA.sk) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) chápe potrebu konsolidovať verejné financie vzhľadom na rast dlhu, už menej však rozumie snahe o konsolidáciu sprevádzanú rozdávaním stoviek miliónov eur.Uviedol to predseda iniciatívy Daniel Krakovský v reakcii na konsolidačné opatrenia, ktoré v pondelok vláda schválila.Iniciatíva jej vyčíta, že ich chce presadiť bez diskusie s dotknutými organizáciami v skrátenom legislatívnom konaní a s platnosťou už od začiatku budúceho roka.ISKM tvrdí, že vláda ide na jednej strane vybrať od podnikateľov, ale aj občanov viac peňazí, na druhej strane garantuje zachovanie sociálneho štandardu, na ktorú sa práve podnikatelia poskladajú.„Vláda bez diskusie odkázala podnikateľom, že jednoducho zaplatia viac, aj napriek tomu, že dlh bude klesať iba o nevyhnutné minimum. Od zvyšovania správnych poplatkov, cez minimálnu daň až po zdvihnutie zdravotných odvodov a dane z dividend, toto všetko je predstavené bez akejkoľvek účasti zamestnávateľských alebo podnikateľských zväzov a organizácií,“ tvrdí Krakovský.Dodal, že už v minulosti vláda zavedením minimálnej dane potvrdila, že jej cieľom je len naplnenie štátnej kasy.„Vítame znižovanie počtu sviatkov, ktorých máme v rámci Európskej únie nadpriemerne veľa, už menej nás ale teší opätovný návrh poslancov na zatvorené nedele, kde prišlo len k recyklovaniu pôvodného nápadu bez akejkoľvek aktualizácie dát,“ poznamenal predseda ISKM.Vláda ide podľa iniciatívy od zamestnávateľov a živnostníkov vybrať takmer o 400 miliónov eur viac na zdravotných odvodoch a o ďalších takmer 100 miliónov eur naviac na minimálnej dani.„Za túto cenu by sme očakávali ďaleko efektívnejšiu konsolidáciu verejných financií, ktorá nám všetkým zabezpečí lepšie fungovanie zdravotníctva alebo školstva v budúcnosti,“ skonštatoval Krakovský.Zároveň apeluje na vládu, aby zabezpečila jednoduchý proces zrušenia neaktívnych firiem. Založenie spoločnosti totiž trvá rádovo dni, zatiaľ čo vymazanie neaktívnej firmy stojí podľa neho viac ako tisíc eur a trvá dlhšie ako pol roka.„Mnohí podnikatelia by tiež radi zrušili svoje dlhodobo neaktívne firmy, avšak v nedávnej minulosti prišlo k skomplikovaniu procesu likvidácie takýchto nemajetných a nezadlžených spoločností, čo znemožňuje lacné a rýchle zbavenie sa záťaže,“ dodal predseda ISKM.