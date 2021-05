Vláda je podľa Fica mimo reality, podľa Remišovej v koalícii odviedli kus dobrej práce

2.5.2021 - Najdôležitejšie na programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera, ktoré bolo predložené do parlamentu, je to, čo tam už nie je. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedala podpredsedníčka vlády a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Podľa nej súčasná vládna koalícia už v priebehu minulého roku odviedla kus práce v troch oblastiach, konkrétne v oblasti protikorupčnej legislatívy, prorodinnej politiky a tiež v oblasti zlepšenia fungovania štátu.V oblasti protikorupčnej legislatívy podľa Remišovej koalícia prijala zákon o zaistení majetku a ďalšie reformy v justícii. „V prorodinnej politike sme zvýšili daňový bonus, vyriešili sme situáciu tak, aby sa dôchodkyniam započítala do dôchodku aj výchova detí," uviedla Remišová. Pokiaľ ide o zlepšenie fungovania štátu, podľa vicepremiérky koalícia „čistila" oblasti eurofondov a IT a tiež sa zamerala na protibyrokratické zákony.Podľa predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica v celom programovom vyhlásení súčasnej vlády nie je jediná zmienka o 11 700 obetiach ochorenia COVID-19. „Ja som si prečítal programové vyhlásenie vlády opakovane a nie je tam nič napísané, že „Je nám to ľúto" alebo „Budeme s tým niečo robiť"," povedal Fico s tým, že toto len potvrdzuje, že vláda je „mimo reality".Predsedovi Smeru tiež prekáža, že dokument nereflektuje navýšenie deficitu verejných financií z minulého roku a tiež rast nezamestnanosti. „Pokiaľ ide o rast zamestnanosti, sme na tom najhoršie v rámci Európskej únie, pretože v poslednom štvrťroku 2020 sme boli poslední spomedzi členských štátov," dodal s tým, že programové vyhlásenie nereaguje na najdôležitejšie dianie.