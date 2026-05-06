Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Vláda kašle na riziko zmrazenia eurofondov, situáciu podľa progresívcov ešte zhoršuje novelou o kajúcnikoch
Opozičné Progresívne Slovensko upozorňuje na riziko straty európskych financií, ktoré by podľa jeho predstaviteľov mohlo mať vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Predseda hnutia Michal Šimečka uviedol, že ide približne o 10 miliárd eur, na ktorých je krajina výrazne závislá. Zároveň kritizoval nečinnosť premiéra Roberta Fica.
Vláda situáciu ešte zhoršuje
„Čakal by som, že predseda vlády okamžite poletí do Bruselu rokovať a vláda začne urýchlene naprávať veci, kvôli ktorým nám odobratie eurofondov hrozí. Ale na to oni kašlú. Naopak, situáciu ešte zhoršujú - minister Susko dnes prišiel s novelou o kajúcnikoch, aby pomohli svojim obvineným kamarátom. To považujem za ekonomickú vlastizradu,“ zdôraznil.
Podľa ekonomického experta PS Štefana Kišša tvoria eurofondy zásadnú časť verejných investícií. „Bez nich by sme určite išli do recesie. Žiadne investície, žiadny rozvoj regiónov, len holé skelety,“ uviedol. Podpredseda hnutia Michal Truban zdôraznil, že zmrazenie eurofondov neznamená iba stopnutie stavieb alebo nákupov.
„Čakala by nás horšia kríza ako v čase Covidu, alebo okolo roku 2009. Ekonomická aktivita by sa zastavila - slovenské firmy, ktoré stavajú, vyrábajú a dodávajú práve na eurofondové projekty, by zrazu nemali prácu,“ poukázal.
Bez eurofondov by sa nedala realizovať ani kurikulárna reforma v školstve. Až 440 miliónov eur z minuloročného školského rozpočtu bolo z európskych peňazí. Zdravotníctvo je podľa taktiež výrazne závislé od eurofondov. „Nové pavilóny, urgentné príjmy, rekonštrukcie budov desiatok nemocníc po celom Slovensku. Staviame polikliniky aj vzdelávame zdravotníkov - všetko z eurofondov,“ podotkol Oskar Dvořák.
Zmrazenie eurofondov je životným ohrozením
Na environmentálne riziká upozornila Tamara Stohlová. Podľa jej slov by zmrazenie eurofondov v rezorte životného prostredia znamenalo doslova životné ohrozenie. „Napríklad pitnej vody v čase sucha, aké prežívame aj teraz. Prišli by sme totiž o peniaze na sanáciu environmentálych záťaží. Chýbala by nám takisto dostatočná protipovodňová ochrana. Zabudnite aj na kanalizácie, vodovody a čističky. Nič z tohto bez eurofondov nebude,“ povedala.
Eurofondy sú kľúčové aj pre dopravu a digitalizáciu. „V doprave je tá závislosť ešte väčšia - zastavili by sa napríklad práce na D3 na Kysuciach či R3 na Orave. Môžeme sa rozlúčiť aj s trolejbusovou dopravou v Banskej Bystrici, ale aj modernizáciou električiek v Košiciach. To všetko kvôli babráckej vláde Roberta Fica,“ poukázal Ján Hargaš.
Dopady by pocítilo aj poľnohospodárstvo, bez eurofondov by sme mali minimum slovenských potravín. Opozičné hnutie vyzýva vládu na urýchlené riešenie situácie a aktívnu komunikáciu s inštitúciami Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Vláda kašle na riziko zmrazenia eurofondov, situáciu podľa progresívcov ešte zhoršuje novelou o kajúcnikoch © SITA Všetky práva vyhradené.
V protidrogovej akcii vo väzniciach obvinili päť osôb, jedným z nich je aj príslušník stráže – FOTO
Pročka bude pre výroky na adresu Matejičkovej riešiť výbor. Žiadna z opozičných poslankýň neodsúdila jeho správanie s výnimkou Cigánikovej – VIDEO
