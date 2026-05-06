Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Pročka bude pre výroky na adresu Matejičkovej riešiť výbor. Žiadna z opozičných poslankýň neodsúdila jeho správanie s výnimkou Cigánikovej – VIDEO
Jozef Pročko podľa smerákov prerazil morálne dno. Poslankyne parlamentu za Smer-SD Zuzana Matejičková a Zuzana Plevíková ...
6.5.2026 (SITA.sk) - Jozef Pročko podľa smerákov prerazil morálne dno.
Poslankyne parlamentu za Smer-SD Zuzana Matejičková a Zuzana Plevíková podajú podnet na Mandátový a imunitný výbor pre nevhodné výroky adresované od opozičných poslancov Jozefa Pročka, Ľubomíra Galka a Igora Matoviča. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii.
Pročko podľa Smeru prerazil morálne dno, keď nedávno v parlamente počas diskusie o voľbe zo zahraničia zneužil smrť otca ich poslankyne – Zuzany Matejičkovej.
„Mne keď zomieral otec, bol som pri ňom. Keby mne otec zomieral, nebol by som v pléne, ale držal by som ho za ruku. Keď uveríte strane, Ficovi, keď mu bozkávate ruky, tak obetujete aj vlastného otca a byť pri ňom, len aby ste ochránili záujmy Fica,“ odznelo z úst Pročka na adresu poslankyne Smeru, ktorej otec zomrel vlani v decembri po ťažkej a dlhej chorobe.
Vecnú kritiku vystriedali osobné útoky
Matejičková v stredu na tlačovej konferencii uviedla, že Pročko svojím vyjadrením zaklincoval decembrový incident v parlamente, kedy poslanci Hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom adresovali koaličným poslancom ostré slovné útoky, vulgarizmy a došlo aj ku fyzickej konfrontácii. „To, že sa to stalo mne, môže sa to stať tu komukoľvek. Verím však tomu, že len preto, že máme iné politické názory sa to viac nikomu nestane, ani len takéto vyjadrenie a ani nič podobné, čo sa stalo pánovi premiérovi,“ povedala Matejičková.
„Mali by sme tu konečne nastaviť normálnu politickú kultúru, pretože od vecnej kritiky sa odbočilo do nenávistných osobných útokov, ktoré z môjho pohľadu nemajú miesto v spoločnosti. Politika sa môže viesť, sme zvyknutí na rôzne útoky, ale ak sa už berie osobná rovina až k zosnulým rodičom, tak to podľa mňa nemá mieru,“ uviedla Matejičková s tým, že podáva podnet na Jozefa Pročka na Mandátový a imunitný výbor.
Matejičková po incidente s Pročkom uviedla aj to, že sa jej vtedy zastala opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková. Tá dokonca celú scénu s Pročkom natočila na mobil ako dôkaz.
„Prekvapila ma pani Bittó Cigániková, a mala ten záujem pravdepodobne aj preto, že aj ona bola niekoľkokrát aktérkou v týchto súbojoch, ktoré sa tu konajú. Vieme, že pán Pročko dlhodobo, či to už bola pani Puškárová, alebo pani Tabak, tak útočil na ženy. Čo sa týka našich kolegýň z Progresívneho Slovenska, tak nech si zodpovedajú to, ako sa správajú. Mne stačilo to, čo povedala jedna z nich: Načo toto vôbec riešite, však to je Jožo Pročko," reagovala Matejičková na otázku SITA ohľadom toho, či sa jej po incidente zastali aj iné opozičné poslankyne.
Slovné útoky a vyhrážanie sa od Galka
Výbor by mal riešiť aj Ľubomíra Galka (Demokrati), na ktorého podáva podnet poslankyňa Smeru-SD Zuzana Plevíková. Poslanec sa jej mal podľa jej slov vyhrážať na zasadnutí parlamentného zahraničného výboru. Na výbore povedal smerom k Plevíkovej, že „ja na ňu zareagujem tak, že už sa neprihlási“. Poslankyňa tvrdí, že týmito slovami u nej vzbudil obavu o bezpečnosť.
„Vzbudil vo mne dôvodnú obavu o moju bezpečnosť. Toto má byť politická kultúra? Toto by sa nemalo diať nie že medzi poslancami Národnej rady, ale toto by sa nemalo diať medzi komukoľvek a nikto by sa nemal vyhrážať nikomu,“ uviedla Plevíková s tým, že ide zároveň o útok na jej poslanecký mandát.
Plevíková zároveň pripomenula, že podobnú skúsenosť s poslancom Galkom má aj štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher a generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky Robert Bestro, ktorým na brannobezpečnostnom výbore opozičný poslanec adresoval rôzne vulgarizmy.
„Ak tu máme doslova takýchto labilných ľudí, ako je Jozef Pročko alebo Ľubomír Galko, tak by možno mali skutočne uvažovať nad tým, že či je toto pre nich práca, keď sa očividne nevedia kontrolovať,“ uviedla Plevíková s tým dôvetkom, že poslanci by mali byť vzorom pre spoločnosť.
Útoky matovičovcov na koaličné poslankyne
Plevíková zároveň podáva podnet aj na Igora Matoviča za výroky v pléne, ktoré smeroval voči nej ešte v decembri minulého roka. Líder Hnutia Slovensko si vtedy na telefón natáčal slovnú roztržku, voči poslankyniam Smeru-SD zazneli od neho nevhodné výroky. Poslankyňa ešte v decembri uviedla, že Matovič mal do nej strkať. To, že by na ňu aj zaútočil, vtedy Matovič odmietol a avizoval trestné oznámenie za ohováranie.
Matovič v súvislosti s Plevíkovou povedal aj to, že si zapisujú jej adresu. „Vyhrážanie sa má byť politickým nástrojom v našej spoločnosti? Myslím si, že je to absolútne neakceptovateľné,“ povedala poslankyňa Smeru. Kritizovala ako sa poslanci Hnutia Slovensko správajú k ženám. „Z Matovičovho kúta sú v prvom rade útoky na ženy – na koaličné poslankyne. Oni sa správajú ako mizogýni,“ skonštatovala Plevíková.
"Na konci dňa to musia zhodnotiť voliči, či sa im takéto správanie pozdáva," dodali poslankyne Smeru na záver.
Zdroj: SITA.sk - Pročka bude pre výroky na adresu Matejičkovej riešiť výbor. Žiadna z opozičných poslankýň neodsúdila jeho správanie s výnimkou Cigánikovej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
