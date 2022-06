Vláda Kirila Petkova padla, Bulharsku hrozia za niečo vyše roka štvrté predčasné parlamentné voľby

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharskí zákonodarcovia v stredu vyslovili nedôveru koaličnej vláde premiéra Kirila Petkova . Vyslovenie nedôvery podporilo 123 členov parlamentu a 116 bolo proti, pričom žiaden sa nezdržal hlasovania.Hlasovanie iniciovala opozičná strana GERB, ktorá obvinila vládu zo zlého zaobchádzania s verejnými financiami a hospodárskou politikou a z neschopnosti riešiť rastúcu infláciu.Premiér Petkov vytvoril koaličnú vládu štyroch strán v decembri. Politik presadzoval vyriešenie bilaterálneho etnokultúrneho sporu, ktorý blokoval snahy Severného Macedónska a Albánska o vstup do Európskej únie.Vyslovenie nedôvery jeho vláde by mohlo ďalej zdržať úsilie balkánskych krajín o členstvo v eurobloku.Bulharský prezident Rumen Radev môže buď zostaviť úradnícku vládu, alebo vyhlásiť predčasné parlamentné voľby, ktoré by boli už štvrtými v krajine za niečo viac ako rok.