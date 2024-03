Vláda klame voličov, podľa progresívcov dostali starostovia maďarských strán oveľa menej dotácií než tí koaliční

Vláda uprednostnila koaličných starostov

Delenie je nespravodlivé

27.3.2024 (SITA.sk) - Vláda podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) klame voličov. PS vysvetlilo, že dotáciami v skutočnosti znevýhodnia starostov maďarských strán.Ako uviedol poslanec Marek Lackovič (PS), vláda pri rozdeľovaní dvoch miliónov eur na výjazdovom rokovaní v Galante uprednostnila koaličných starostov a súčasne znevýhodnila starostov maďarských strán. Podľa poslankyne Jany Hanuliakovej (PS) koalícia len predstiera záujem o maďarských voličov.„Keď príde na lámanie chleba, neposkytne im z dotácií ani časť, ktorá by im mala pomerne patriť. Naopak, obec Košúty, ktorú vedie poslankyňa za vládnu koalíciu, získala jednu z najvyšších dotácií," priblížila Hanuliaková s tým, že sa snažia ľudí oklamať a pomôcť tak Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) v prezidentskej kampani.„Tretina obcí v okrese Galanta má vedenie zastupujúce maďarské strany, z celkového balíka financií však získali len 21 percent. Koaličné vedenie, naopak, tvorí 20 percent celkového počtu obcí, avšak z celkového balíka získali takmer polovicu všetkých prostriedkov. Vyplýva to z materiálov, ktoré v stredu zverejnila vláda," upozornila Hanuliaková.PS ďalej konštatovalo, že k zvýhodneniu koaličných starostov dochádza aj v okrese Dunajská Streda.„Podiel získaných dotácií pre starostov koaličných strán tu prevyšoval volebný výsledok viac ako dvojnásobne," priblížilo PS. Lackovič dodal, že rýchlo rastúce obce s viac ako štyrmi tisícmi obyvateľmi získali spomedzi všetkých najnižšie dotácie na mobiliáre či stojany na bicykle.„Naopak, starostovia, ktorí nosia správne stranícke tričká, dokážu z vládnych dotácií na úrovni desiatok tisíc eur zatepliť budovy, zrekonštruovať cintoríny či vybaviť obce novými kamerovými systémami. Je to nesystémové a nespravodlivé,” uzavrel Lackovič.