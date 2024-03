Žilinka urazil všetkých šikovných úradníkov, progresívci nepovažujú jeho odpovede k rušeniu ÚŠP za dostačujúce

Posadil ich na úradnícke pozície

Počkajú na oficiálnu komunikáciu

Ospravedlnil sa prokurátorom

27.3.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nepovažuje odpovede genrálneho prokurátora Maroša Žilinku k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za dostačujúce.Ako uviedol poslanec hnutia PS Branislav Vančo , generálny prokurátor nezodpovedal temer žiadnu z ich otázok týkajúcich sa ÚŠP.„Jeho vyjadrenia, že kritériom pre zaradenie špeciálnych prokurátorov a prokurátoriek na nové pozície bola odbornosť, boli príliš všeobecné a navyše vôbec nesedia. To, že skúsených špeciálnych prokurátorov a prokurátorky, schopných stíhať tie najväčšie zločiny, posadil na v podstate úradnícke pozície, je fakt. A Maroš Žilinka ani po siedmich dňoch nedokázal vysvetliť, prečo tak urobil. Namiesto toho svojou nemiestnou argumentáciou urazil všetkých šikovných úradníkov a úradníčky," myslí si Vančo.Poslanec je tiež toho názoru, že na úradnícke pozície je treba iné skúsenosti a schopnosti, než na dozorovanie tých najväčších káuz.Zdôraznil, že predmetné pozície nie sú nutne podradné, avšak bývalí špeciálni prokurátori a prokurátorky pri nich nebudú môcť využiť svoj talent i skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej praxe.„Odôvodnenia Maroša Žilinku nám dnes nestačili, takže budeme ďalej čakať na oficiálnu písomnú komunikáciu ohľadom našej infožiadosti," vyjadril sa Vančo.Avizoval tiež, že sú ochotní podnikať ďalšie kroky, až kým im generálna prokuratúra konkrétne nezodpovie ich otázky a verejnosť sa nedočká transparentného vysvetlenia.Generálny prokurátor Maroš Žilinka na dnešnej tlačovej besede odmietol, že by zo zrušeného ÚŠP prešli na krajské prokuratúry tisícky rozsiahlych spisov.Spresnil, že z ÚŠP bolo odovzdaných 333 spisov pred začatím trestného stíhania, teda prípadov, kde nebolo ešte vznesené nikomu obvinenie ani začaté trestné stíhanie vo veci. V registroch prípravného konania bolo 630 vecí.„Ak niekto v minulosti tvrdil, že krajskí prokurátori nedokážu vzhľadom na rozsah nápadu vybavovať agendu plynule, tak je to proste výrok bez faktov a bez podkladov," vyhlásil Žilinka.Zároveň sa ospravedlnil prokurátorkám a prokurátorom generálnej prokuratúry za urážky od politikov. „Ani jeden prokurátor nerobí podradnú prácu, za ktorú by si mal vyslúžiť, že je obyčajným úradníkom alebo že strúha ceruzky," zdôraznil a ohradil sa voči takýmto výrokom.