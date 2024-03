Vláda má podľa Tomáša Tarabu o zmenách v RTVS hlasovať do konca marca. KDA a SAS nesúhlasia

„Som rád, že ministerstvo kultúry dnes predložilo do pripomienkového konania zákon, ktorý Slovensku dá verejnoprávnu televíziu, kde sa nebudú hanbiť pustiť štátnu hymnu a národný program nebude vytláčaný na okraj,“ vyhlásil.

„Verím, že získa riaditeľa, čo neprešiel osobným bankrotom, bude mať moderátorov, čo nie sú politici Progresívneho Slovenska, a vlastnú tvorbu televízia už nebude robiť cez externé kamarátske firmy,“ píše ďalej minister životného prostredia.

Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) poslalo do medzirezortného pripomienkového konania svoju predstavu, ako majú ďalej fungovať verejnoprávne médiá. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podľa novely zákona po trinásti

ch rokoch skončí. Nahradí ho úplne nová inštitúcia s názvom „Slovenská televízia a rozhlas“.

Novela by znamenala aj koniec doterajšieho riaditeľa Ľuboša Machaja, ktorý bol do funkcie zvolený v roku 2022 a riadne funkčné obdobie by mu malo trvať až do roku 2027.

Ministerka Šimkovičová minulý týždeň otvorene povedala, že mieni vedenie verejnoprávneho média vymeniť. „Mala by to byť inštitúcia, ktorá by mala dávať priestor každému, vidíte, ako vyzerajú politické relácie. Pokiaľ nie ste identickí s ich názormi, tak automaticky dostávate nejaký blok. Nie je to len môj pocit, je to pocit aj tých ľudí, ktorí sa dožadujú zmeny. Zmeny moderátorov, zmeny vedenia,“ vravela.

Andrej Danko, teda predseda koaličnej SNS, ktorá Šimkovičovú nominovala, išiel ešte ďalej. „Prestaňme tu trepať o nejakých výberoch. My riadime štát v rámci kultúry. Hlásime sa k zodpovednosti za kultúru, za všetky oblasti. Ja som zástanca tvrdej ruky štátu, a keď sa tu nebude tvrdou rukou vládnuť, tak vždy to tá opozícia zneužije ako slabosť,“ vravel.

SaS kritizuje novelu ministerky Šimkovičovej o verejnoprávnych médiách. „Snahou vládnej koalície je ovládnuť RTVS, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budú lahodiť Ficovi, Dankovi a Pellegrinimu,“ povedal predseda klubu SaS Branislav Gröhling.

Podľa Gröhlinga ide o neakceptovateľný útok na nezávislé médiá, ktoré Slovensko o ďalší krok približuje k Viktorovi Orbánovi a Vladimirovi Putinovi. Koalícia chce mať podľa jeho slov z riaditeľa verejnoprávnej televízie svojho lokaja.

KDH odmieta účelové rušenie RTVS a dosadzovanie ľudí ministerstva kultúry. „Môže sa zdať, že ide o slovnú hračku v názve inštitúcie, no má fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom,“ uviedol poslanec Jozef Hajko.

„Vzhľadom na štýl zmien a spôsob, akým sa budú kreovať orgány Slovenskej televízie a rozhlasu, môžeme programovú radu pokojne vnímať ako politický cenzorský orgán vládnej moci,“ reaguje na ďalší zámer.