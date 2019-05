Vláda má rokovať o zmenách v daniach aj zálohovaní nápojových obalov

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos,predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas rokovania vlády SR. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 29. mája (TASR) - Podpora malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, či podpora automobilového priemyslu. Toto sú hlavné ciele rozsiahleho návrhu novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, o ktorom by v stredu mala rokovať vláda.Práva vysielaných zahraničných pracovníkov na Slovensko by sa mali posilniť. Tiež sa majú zabezpečiť porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných k užívateľskému zamestnávateľovi. Počíta s tým novela Zákonníka práce, ktorou sa do slovenskej legislatívy majú prebrať ďalšie pravidlá pri vysielaní zamestnancov.Ministerstvo práce predkladá na rokovanie kabinetu aj návrh nariadení, podľa ktorých sa má od budúceho roka zvýšiť príspevok na poskytovanie sociálnych služieb dôchodcom, ako aj ľuďom odkázaným na pomoc. Taktiež má stúpnuť príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie, a to od 1. júla tohto roka.Ministri majú rokovať aj o dvoch návrhoch z dielne ministerstva životného prostredia. Prvý sa týka zálohovania jednorazových nápojových obalov - PET fliaš a plechoviek. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur, suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Povinne by sa malo zálohovať od roku 2022.Druhým materiálom je novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zakazuje plošné výruby v chránených územiach. Štátni ochranári tiež získajú právomoc zabrániť akejkoľvek ťažbe v národných parkoch. Envirorezort chce zároveň vytvoriť informačný systém, ktorý verejnosti aj orgánom štátnej správy poskytne údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať hranicu chránených území a ich ochranných pásiem.Obchodníci už nebudú môcť obmedzovať prístup na svoje stránky a aplikácie zákazníkom z iných krajín Európskej únie (EÚ), ani im dávať rozdielne obchodné podmienky. Rovnako nebudú môcť určovať pre zákazníkov odlišné platobné podmienky či presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania, ako na ktoré sa chcel prihlásiť. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva hospodárstva, o ktorom má vláda v stredu tiež diskutovať.Rovnaký rezort predkladá aj návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorým bude možné podporiť nákup vozidiel s alternatívnym pohonom. Dotáciu do výšky 35 % z celkovej ceny auta môže ministerstvo udeliť súkromným osobám, podnikateľom, firmám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) a ich organizáciám. Konkrétne podmienky na udelenie príspevku vyhlási rezort v jednotlivých výzvach.Novelou zákona, ktorej návrh predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, sa majú rozširiť kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť 15. decembra tohto roka.Vláda by sa mala zaoberať aj návrhom zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku z dielne rezortu spravodlivosti. Nová legislatíva má upravovať nakladanie s majetkom zaisteným najmä v trestnom konaní, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach či vrámci daňového konania, výkonu medzinárodných sankcií a preukazovania pôvodu majetku. Zákon by určil aj správcu zaisteného majetku, ktorým by malo byť Finančné riaditeľstvo SR.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predkladá na rokovanie vlády aj návrh na riešenie priestorovej situácie jeho rezortu. Sťahovať sa má do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Ročný nájom a prevádzka nových priestorov by mali vyjsť na 1,7 milióna eur. Podľa návrhu ministerstvo plánuje najskôr po dvoch rokoch nájmu tieto priestory odkúpiť.