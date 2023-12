Vláda musela reagovať na účelovú zmenu zákona na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tvrdí Fico

Zneužívaný systém v minulosti

Odvolacie mechanizmy

Prijatie novely trestného zákona

Ekonomické a drogové trestné činy

6.12.2023 (SITA.sk) - Vláda musela reagovať na účelovú zmenu zákona na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti z roku 2023. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico (predseda strany Smer-SD ).Zmena smerujúca do Národnej rady SR by podľa neho mala zaistiť, aby systém nebol zneužívaný ako v minulosti.„Už vedeli, títo ľudia na NAKA a neviem kde všade, že pravdepodobne sú to ich posledné týždne a mesiace vo funkcii, tak si účelovo zmenili zákon, aby boli chránení pred prípadným návrhom na ich odvolanie," vyjadril sa premiér.Zákon by mal zabezpečiť, aby napríklad zamestnanci na ministerstvách nepodávali oznámenia na niekoho neznámeho mimo ministerstva a následne boli prakticky neodvolateľní.„Je garantované v zákone, že môže podať trestné oznámenia iba v línii svojich nadriadených, v orgáne, kde pracuje," priblížil premiér.Zákon by sa napríklad aplikoval v prípade, ak by pracovník ministerstva podal oznámenie napríklad na štátneho tajomníka či ministerstva v rezorte, kde pôsobí, ale nie na nejakú advokátsku kanceláriu, ktorá s ministerstvom nemá nič spoločné.Predseda vlády uviedol, že do zákona sa dostali i odvolacie mechanizmy, ktoré chránia nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Zdôraznil, že vyňali poniektoré skupiny zo zákona, napríklad policajtov, lebo tí majú k dispozícii iné nástroje ochrany.„Nie je možné, aby ľudia, ktorí robili zle, sa skrývali za účelovo zmenené zákony, ktoré si pripravili pár mesiacov pred skončením ich volebného obdobia, lebo vedeli, že už nebudú v tejto práci pokračovať," zdôraznil predseda vlády.Fico tiež poukázal, že na stredajšom rokovaní vláda prijala novelu trestného zákona, trestného poriadku a riešili i postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry Po vzore iných štátov sa podľa Fica rozhodli pristúpiť z zmierneniu sadzieb pri ekonomických, ale i niektorých drogových trestných činov. Fico poukázal aj na zmeny týkajúce sa trestu zhabania majetku, pričom aplikovali nález Ústavného súdu SR „Chcem veľmi jasne povedať, že nikomu, kto dnes sedí vo výkone trestu odňatia slobody sa nebudú odpúšťať, ani skracovať tresty. Toto prichádza do úvahy len vtedy, ak zanikne trestnosť činu," zdôraznil predseda vlády s tým, že žiadna z mediálne citlivých politických vecí zmenou nebude dotknutá.Podotkol, že do legislatívy nezahrnuli mechanizmus na prehodnocovanie už uložených trestov. Zdôraznil tiež, že za ekonomické a drogové trestné činy budú na Slovensku stále vyššie trestné sadzby ako v iných štátoch.Represívny charakter trestného práva sa podľa neho mení na restoratívny a cieľom je najmä náhrada škody a to, aby sa obete dostali k svojim právam.V prípade drogovej trestnej činnosti podľa neho bude jasne rozlišované, či ide o používanie drog na osobné účely, alebo o obchod s drogami.