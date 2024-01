Vláda na čele s Ficom sa prerátala, odkazuje Šimečka. Protesty budú vo štvrtok pokračovať v Bratislave i ďalších mestách

Boj v parlamente pokračuje

Protesty majú zmysel

22.1.2024 (SITA.sk) - Protesty organizované opozičnými stranami Progresívne Slovensko SaS proti zmenám v Trestnom zákone a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry budú pokračovať vo štvrtok 25. januára o 18:00 v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku.Informovalo o tom Progresívne Slovensko s tým, že opozičné strany trvajú na tom, aby vláda stiahla „promafiánsky balíček" z rokovania parlamentu.„Vláda na čele s Robertom Ficom sa prerátala. Náš boj v parlamente pokračuje a hlasovanie o „promafiánskom balíčku" je stále v nedohľadne. Robert Fico sa už otvorene vyhráža zrušením parlamentnej diskusie," uviedol šéf PS Michal Šimečka Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že protesty prinášajú ovocie a koalícia hlási ústupky. To však podľa neho nestačí. „Takáto zmena musí ísť cez riadne legislatívne konanie, kde sa budú môcť vyjadriť aj odborníci," skonštatoval Majerský.Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka sa neustále ukazuje, že protesty majú zmysel.„Nielenže sa proti likvidácii trestnej politiky stavia stále viac a viac ľudí naprieč celým Slovenskom, no ľudia vychádzajú do ulíc už aj v zahraničí. Nemôžeme dovoliť, aby sa stal zo Slovenska mafiánsky štát, s týmto nemôžu súhlasiť ani voliči koalície," doplnil Sulík.