Vláda na ITAPA predstaví plán, ako zbaví Slovensko nálepky montážnej dielne

, jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného kongresu ITAPA 2021





Ako dokázal olympijský víťaz Matej Tóth pretaviť svoju vášeň v športe do jedného z top vzdelávacích projektov na svete



Slovenská digitalizácia nemala nikdy jasnejšie kontúry. Exkluzívne sa ich dozviete na ITAPA z úst Jána Hargaša, pravej ruky šéfky slovenskej informatizácie Veroniky Remišovej. Tá má, mimochodom, konkrétny plán, v čom by naša krajina mohla byť lídrom.



Máme šancu zažiariť vo svete. Je superpočítač naša príležitosť, ktorej sa chopíme? Prezradí jeden z najúspešnejších slovenských biznismenov Radoslav Danilák.



Aké výzvy to prinesie pre zvyšujúce sa kybernetické hrozby a bezpečnosť Slovenska? Odpovedia nielen odborné, ale aj viaceré politické špičky z oblasti vnútra, diplomacie i obrany.



Desiatky domácich i zahraničných spíkrov budú spolu diskutovať na ITAPA 2021 už o pár dní



Experti na rôzne oblasti vystúpia aj v unikátnych diskusiách v závere každého dňa kongresu – ITAPA Open Talk



Od 8. - 10. novembra 2021 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza





VEĽKÁ VÍZIA MODERNEJ KRAJINY

šéfky slovenskej informatizácie a digitalizácie Veroniky Remišovej

štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ján Hargaš

MALÁ KRAJINA, VEĽKÉ ÚSPECHY

Matej Tóth, olympijský víťaz v atletike

Marian Puttera zo spoločnosti CISCO Systems Slovakia

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka ministerstva školstva

Radoslav Danilák, zakladateľ technologickej spoločnosti Tachyum

DEZINFORMÁCIE AKO NAJVÄČŠIA HROZBA 21.STOROČIA

Martin Klus, štátny tajomník rezortu diplomacie

minister obrany Jaroslav Naď

Romanom Mikulcom, šéfkou informatizácie Veronikou Remišovou a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom

Marian Majer, štátny tajomník rezortu obrany, Vladimíra Marcinková a Tomáš Valášek z výrobu NR SR pre európske záležitosti

29.10.2021 (Webnoviny.sk) -Nasledujúce dva roky majú byť rokmi, keď už slovenská digitalizácia nebude plávať so zaviazanými rukami, ale nastaví správne tempo a mali by sme vidieť aj prvé výsledky. Z európskeho plánu obnovy je na ňu vyčlenených až 600 miliónov eur a jej cieľom je priniesť vyššiu životnú úroveň. Máme pritom zopár ciest, ako to docieliť. Podľasa naše šance v tomto smere zvyšujú vtedy, ak sa odbúra byrokracia, z čoho vzídu úspory, podporí a skvalitní sa vzdelávanie. "Avšak dôležitejšie, ako byť lídrom v niektorej z technologických oblastí, je zmazať označenie Slovenska ako montážnej linky EÚ. Kľúčové však bude správne pochopenie a uchopenie nového modelu ekonomiky," hodnotí Veronika Remišová. Bude pritom nevyhnutné, aby sme ako krajina boli schopní vykonávať činnosti s vyššou pridanou hodnotou, a to aj v tých oblastiach, ktoré dnes investori u nás obchádzajú. "Oblasť, v ktorej vidíme potenciál pre Slovensko, je napríklad vývoj technologicky pokročilých polovodičov, resp. čipov. S ich nedostatkom sa v súčasnosti borí celá Európa," uzatvára Veronika Remišová. Sme schopní niečo takéto docieliť? Odpovie šéfka rezortu informatizácie hneď v úvodnom paneli kongresu ITAPA 2021 Avšak, je to reálne? Roky sme boli ako krajina svedkami neefektívnych či neúplných riešení, kde výsledky nereflektovali náklady. V oblasti digitalizácie sme napriek vynaloženým stovkám miliónov eur na projekty zostali na chvoste Európy. Na túto otázku príde reagovať pravá ruka na Remišovej úrade –. Ten exkluzívne po 100 dňoch v úrade na pôde ITAPA prezradí vlastnú koncepciu budovania eGovernmentu. Jeho cieľom je spraviť zo Slovenska digitálnu krajinu prostredníctvom efektívneho využitia plánu obnovy na naštartovanie digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti. "Jedným z predpokladov je rozvoj elektronickej verejnej správy, ktorá bude občanom a podnikateľom poskytovať proaktívne služby na riešenie ich životných situácií, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a digitálnych zručností nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre zamestnancov v priemysle, vo verejnej správe a seniorov, a to tak, aby nikto nebol vylúčený z digitálnej doby," uviedol Hargaš. Príďte si vypočuť jeho kompletnú víziu a priority – už 8.11. v paneli: eGovernment, ako ho nepoznáme. Kvalita života však nesúvisí len s tým, ako digitálne dokáže občan komunikovať so štátom. Tú skutočnú kvalitu odráža úroveň školstva a jeho modernizácie. A tá je, ako sa ukázalo počas pandémie, chabá. "Svet sa mení a ak chceme, aby naše deti držali krok so svetom, nemôžeme zastať a vyhovárať sa, ako sa to nedá," hovorí, ktorý príde exkluzívne na ITAPA 2021 porozprávať nielen svoj inšpiratívny osobný príbeh Ako sa stať najlepším, ale aj to, ako sa mu počas pandémie podarilo prepojiť svoju vášeň v športe s jej digi-prenesením do škôl. "Situácia s pohybom detí sa počas lockdownov zhoršovala, a preto sme si povedali, že ich chceme motivovať k pohybu aj v online priestore. Nakoniec nezostalo len pri videách, ale v spolupráci s technologickými firmami sme to posunuli o úroveň až dve vyššie. Ak sme zvládli vyučovať telesnú výchovu online, dajú sa aj ostatné predmety," dodáva Matej Tóth. O tom, ako stál pri vzniku na Slovensku unikátneho projektu hybridnej učebne, porozpráva v úvodnom paneli prvého dňa Moderná Európa – Moderné Slovensko. Historicky prvá hybridná učebňa, ktorá znamená prvý krok v rámci vzdelávania novej generácie, pritom začala fungovať len pred pár dňami a má priniesť revolúciu v spôsobe vzdelávania. "Kvalitne pripravená reforma digitálneho vzdelávania umožní žiakom učiť sa efektívnejšie a s prepojením na prax. Moderný vzdelávací systém je kľúčový pre produkovanie konkurencieschopných absolventov," hodnotí, s ktorým Matej Tóth rozbehol vôbec prvú hybridnú učebňu u nás. Podstatou takýchto učební je hravá výučba, ktorá umožňuje všetkým stranám aktívne sa zapájať do vyučovania či vysoko eliminuje okolité ruchy. "Takáto forma vyučovania je u nás novinkou, no úspešne funguje napríklad na viacerých amerických univerzitách," uzavrel Puttera, ktorý túto - na Slovensku unikátnu - technológiu predstaví aj na ITAPA 8.11. v paneli eGovernment, ako ho nepoznáme . Mimochodom, hybridnú učebňu ocenil aj rezort školstva.uviedla, že digitalizácia a šport v školách je ich prioritou a verí, že prvá hybridná učebňa nebude poslednou. Svetlana Síthová bude diskutovať v úvodnom diskusnom paneli druhého dňa kongresu: Next Generation EU – Next Generation Slovakia o tom, kam posunieme Slovensku pre generáciu našich detí.Svoj názor na to, či aj malé krajiny ako Slovensko môžu byť lídrami, má jasne vytvorený jeden z najúspešnejších rodákov, ktorý prerazil za Atlantikom –. Ten tvrdí, že celá Európa zaostáva v technologickom pokroku a práve toto je príležitosť pre Slovensko ukázať sa. Aj preto dlhé mesiace spolupracuje na budovaní IT a superpočítačových kapacít, ktoré by mali z našej krajiny urobiť mikročipovú veľmoc. Čo máme urobiť pre to, aby sme sa stali lídrom modernej Európy a ako pokračuje budovanie superpočítača, ktorý by mal byť spustený na začiatku budúceho roka? Všetko sa dozviete v otváracom paneli ITAPA 2021: Moderná Európa – Moderné Slovensko. Čím väčší líder, tým väčšie hrozby, ktorým čelí. Aj toto je jeden z faktov, ktorému stoja štáty zoči-voči v rámci rozvoja technológií, Slovensko nevynímajúc. "Netreba podceňovať kľúčovú úlohu, ktorú zohráva rozvoj technológií v oblasti bezpečnosti. Hybridné hrozby patria medzi najvážnejšie a najsofistikovanejšie bezpečnostné výzvy, ktoré spolu s dezinformáciami ohrozujú fungovanie štátnych inštitúcií a podkopávajú dôveru občanov," vyzýva. Dezinformácie označuje za jednu z najrozšírenejších a najvážnejších hybridných hrozieb aj: "Medzi expertmi panuje jednoznačný konsenzus, že práve dezinformácie predstavujú vážnu bezpečnostnú hrozbu, ktorej musia štáty v súčasnosti aktívne čeliť." O najnovších a najsofistikovanejších kybernetických hrozbách bude diskutovať spolu s ministrom vnútrapočas záverečnej debatyv posledný deň kongresu ITAPA pod názvom Slovensko zmietané dezinformáciami. Podľa Martina Klusa z rezortu diplomacie je v tomto smere nevyhnutné zlepšiť strategickú komunikáciu smerom k občanom, aby verejnosť pozitívne vnímala členstvo Slovenska v rámci Únie a NATO. Tejto téme bude na ITAPA venovaný celý diskusný panel. Sledujte úvodnú diskusiu fyzicky alebo online na ITAPA v stredu 10.11.: EÚ a NATO: ako budovať bezpečnú Európu, kde spolu s Martinom Klusom budú diskutovať ajInformačný servis