Do prevencie ohrozených skupín smeruje na Slovensku z hazardu iba zlomok výťažkov

Medzera v legislatíve

Peniaze nie sú viazané na preventívne aktivity

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Použitie príjmov z hazardných hier nie je na Slovensku účelovo viazané a aj preto iba zlomok z nich smeruje do aktívnej prevencie a ochrany ohrozených skupín.To je jedno zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) , ktorý v štátnej lotériovej spoločnosti Tipos a na Ministerstve financií SR preveroval transparentnosť rozdeľovania odvodov prevádzkovateľov hazardných hier.V rokoch 2018 až 2020 išlo z bezmála 690 miliónov eur cielene vybraných z hazardu na všeobecne prospešné účely iba 17,5 percenta, teda 120 miliónov eur. Drvivá väčšina zdrojov smerovala výlučne do podpory športu.Kontrolóri poukazujú na legislatívnu medzeru, pretože príjmy z hazardných hier nie sú v plnom rozsahu viazané na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb kompenzujúcich vytvárané riziká. Príkladom pre Slovensko by mohli byť krajiny ako Francúzsko, Španielsko či Švédsko, v ktorých je vytvorený účelový fond.V ňom sa kumulujú peniaze z hazardných hier a následne sa všetky financie účelovo poskytujú do segmentov verejného života, ktoré pomáhajú k minimalizovaniu dopadov hazardu.„Na Slovensku síce zdaňujeme hazard a vďaka tomu tečú peniaze do verejných rozpočtov, ich použitie však nie je výlučne viazané na preventívne aktivity. Len dve eurá z desiatich vraciame do podpory športu, ale všetky ostatné preventívne projekty súvisiace so zdravím či vzdelávaním sú mimo cielenej podpory. Prostriedky končia vo všeobecnej príjmovej časti rozpočtu štátu a miestnych samospráv,“ objasnil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy