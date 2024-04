Vláda na post eurokomisára navrhne Šefčoviča. Môže dostať pozíciu, ktorú by nezískal nikto iný zo Slovenska, argumentuje Fico

19.4.2024 (SITA.sk) - Na pozíciu eurokomisára vláda navrhne Maroša Šefčoviča , ktorý je momentálne podpredsedom Európskej komisie . Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) po skončení samitu EÚ v Bruseli. Ako premiér zdôraznil, pozíciu podpredsedu Európskej komisie zastáva "absolútne fundovaný a medzinárodne uznávaný človek"."Šefčoviča požiadajú o spoluprácu vždy vtedy, keď sú ťažké testy, akým bol napríklad brexit," vyhlásil Fico a dodal, že Šefčovič v súčasnosti pracuje na zelenej dohode a má veľké povinnosti v súvislosti s energiami.„Dá sa predpokladať, že jeho postavenie v Európskej komisii je tak silné, že pokiaľ by pokračoval ďalej, tak dostane pozíciu, ktorú by nezískal nikto iný zo Slovenska," uzavrel Fico.