Vláda nariadi zamestnancom povinnú prácu z domu, bude ich kontrolovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda nariadi prácu z domu pre všetkých ľudí, ktorým to charakter ich práce umožňuje. Na stredajšej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Ako ďalej uviedol, nariadenie práce z domu pre zamestnanca bolo doteraz na rozhodnutí samotného zamestnávateľa, po novom takéto nariadenie vydáva vláda. Veľa ľudí sa totiž podľa ministra obracalo na rezort práce a sociálnych vecí s podnetom, že im zamestnávateľ neumožnil prácu z domu, hoci povaha ich práce takýto pracovný režim umožňuje."Od budúceho týždňa bude rezort práce v spolupráci s inšpektorátmi práce kontrolovať to, či niekomu, kto môže mať home office, to zamestnávateľ aj umožní," povedal Krajniak. Podľa neho nepôjde o žiadne razie. "Budeme preverovať podnety od občanov," povedal.