Vláda upravila COVID automat aj predĺži núdzový stav. Časť detí sa od pondelka vráti do škôl

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísnil COVID automat. Rozhodnutie vlády SR v stredu oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zákaz vychádzania bude naďalej platiť.





Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšila, dôvodom je aj britská mutácia nového koronavírusu. Pripustil, že takéto rozhodnutie vlády by sa mohlo zdať ako "nezodpovedné". "Rozhodli sme sa, že sprísnime kritériá na čiernu zónu, ktorú momentálne máme v COVID automate, a tým dovolíme deťom chodiť do škôl," informoval.Vláda schválila aj návrh pandemickej komisie aj sprísnenie COVID automatu. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej - bordovej fázy - v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent.Vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu bude potrebná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Na ôsmy deň môžu absolvovať RTC-PCR test na ochorenie COVID-19. Test bude uhrádzaný zdravotnými poisťovňami. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) sa podarilo zaobstarať ďalších 8,4 milióna antigénových testov. Na Slovensku by tak mal byť dostatočný počet testov. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zároveň informoval, že štát plánuje nakúpiť do dvoch miliónov kusov menších, "dvojcentimetrových" antigénových testov. Mali sa prednostne používať v školách, na trhu však ešte nie sú v dostatočnom počte.Vakcínou od spoločnosti AstraZeneca by sa mohla očkovať kritická infraštruktúra či chronicky chorí ľudia do 55 rokov. Vakcína by mohla na Slovensko prísť podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) 9. februára. Malo by ísť o 150.000 dávok. Krajčí o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.Slovensko sa snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik proti ochoreniu COVID-19. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zároveň potvrdil, že Ministerstvo zdravotníctva SR môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila Európska lieková agentúra (EMA). Minister to však označil za jednu z hraničných možností, ktorú zvažujú.